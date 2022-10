Ha senso comprare oggi un iPad 2021?

Oggi vogliamo porvi una domanda molto interessante. Può avere senso acquistare un iPad base del 2021 quando in teoria, fra pochissime settimane, dovrebbe vedere la luce il nuovo modello di fascia economica dell’azienda di Cupertino? Certo è che se lo trovate in sconto su Amazon al prezzo di 349,00 €, può essere interessante perché è una valida scelta per chi cerca un prodotto con cui studiare ma anche con cui lavorare e prendere appunti, magari per la scuola o per l’università.

iPad (2021): ecco perché comprarlo

iPad 2022 si dice che subirà una profonda riprogettazione strutturale, con un cambio di design importante. Potremmo vedere infatti, la nuova cifra stilistica che abbiamo con i tablet Pro e Air. Stiamo parlando di quella stile industriale con design dura, angoli stondati ma frame squadrati. Anteriormente il pannello dovrebbe essere ancora una volta realizzato con la tecnologia LCD, ma la risoluzione dovrebbe essere oltremodo interessante. Potremmo trovarci di fronte al solito buon super retina a cui siamo abituati da tempo, magari con i modelli più costosi.

Ci aspettiamo poi l’avvento della porta USB di tipo C sul frame inferiore. Se così dovesse essere, ci troveremo di fronte all’ultimo tablet a presentare lo standard che diventerà obbligatorio fra poco meno di due anni. Posteriormente poi, non dovrebbe mancare la classica fotocamera posteriore da 12 megapixel con ampia apertura. Sul pannello invece, dovremmo trovare la classica selfiecam da 12 megapixel con funzionalità Centre Stage. Qualcuno ipotizza poi anche l’introduzione del Touch ID sotto il pulsante di accensione e spegnimento. Così facendo però, ci sorge una domanda: non sarà troppo uguale all’iPad Air? Se poi ci immaginiamo un processore Apple Bionic A14 o A15, ecco che le domande si moltiplicano e non finiscono.

Voi cosa ne pensate? Cosa vi aspettate di vedere nel nuovo tablet economico della società? Ad ogni modo, se volete comprare iPad base sappiate che è in sconto a 349,00€ con spese di spedizione inclusa nel costo del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.