Così come Google ci ha finora consentito di vedere dinosauri in cucina e tigri nel corridoio, ora ci permette di vedere robot in giardino e videogiochi in salotto. Succede grazie ad una nuova estensione dei modelli AR visualizzabili in realtà aumentata tramite la fotocamera del proprio smartphone, abilitando il tutto in modo estremamente semplice.

Gundam in giardino con la realtà aumentata

Date le dimensioni del modello, si consiglia di fare questo esperimento all’aperto, avendo a disposizione spazi ampi in cui collocare la sagoma del robot: cercando “Gundam” su Google, e quindi attivando l’apposito pulsante “Visualizza in 3D“, sarà sufficiente lasciare che lo smartphone comprenda le superfici circostanti per calare nei propri pressi un vero e proprio Gundam da osservare in tutta la sua magnificenza.

Pac-Man in salotto con la realtà aumentata

Fortunatamente si tratta soltanto di un girotondo e non ci sarà alcun fantasmino ad inseguirci, dunque nessuno spavento: è sufficiente cercare “Pac-Man” su Google e cliccare su “Visualizza in 3D” per ritrovarsi un mini inseguimento da poter osservare da vicino. Come se si fosse nel mitico labirinto di Pac-Man, insomma.

Cercando Pac-Man su Google, va ricordato, si può anche giocare direttamente sul browser. Ma prima di avventurarvi in una partita, ecco le altre nuove opportunità disponibili in realtà aumentata a partire da oggi.

Altri modelli con la realtà aumentata di Google

Ma non finisce qui: sono vari i modelli inclusi in questo nuovo rollout, dunque non c’è che l’imbarazzo della scelta:

Ultraman

Ultraman Zero

Ultraman Belial

Gomora

Evangelion (EVA-01 Test Type)

Gundam (Odysseus Gundam, Xi Gundam, Penelope)

Cogimyun

The drums from Taiko no Tatsujin

Pac-Man

Pompompurin

Little Twin Stars

E tu cosa vorresti vedere in 3D nel tuo salotto o nel tuo cortile?

App