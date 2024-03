Guardare la tv italiana (Rai Play e Mediaset) dall'estero: ecco come fare

Sei all’estero ma non vuoi rinunciare ai tuoi programmi televisivi preferiti in italiano? Come forse avrai già potuto notare, le piattaforme streaming Rai Play e Mediaset Infinity bloccano geograficamente i propri contenuti per coloro che provano a collegarsi fuori dai confini nazionali.

Una soluzione economica e legale sono le VPN, reti virtuali private che ti consentono di aggirare queste restrizioni semplicemente selezionando un server con indirizzo IP italiano, consentendoti di sbloccare l’accesso ai tuoi programmi preferiti anche se ti trovi fuori dall’Italia.

Tra le varie opzioni disponibili sul mercato, una delle più affidabili e sicure è NordVPN, che offre una vasta rete di server in tutto il mondo, compresi quelli in Italia, garantendo una connessione veloce e affidabile per lo streaming senza interruzioni. Ma anche una promozione: sconti fino al 67% su tutti i piani.

La promozione NordVPN per collegarsi dall’estero

NordVPN propone attualmente un’offerta speciale, che ti consente di risparmiare fino al 67% sul tuo piano di abbonamento e la possibilità di regalare 3 mesi gratuiti a un amico. I piani disponibili si adattano alle diverse esigenze, ma tutti garantiscono connessione sempre protetta e privata.

Tre quelli fra cui scegliere:

Completo a 5,39 euro al mese

a 5,39 euro al mese Plus a 4,39 euro al mese

a 4,39 euro al mese Standard a 3,39 euro al mese

Per guardare la televisione italiana dall’estero attraverso Rai Play e Mediaset Infinity, dunque, basta sottoscrivere un abbonamento a un servizio VPN come quello offerto da NordVPN, scegliere un server italiano con indirizzo IP italiano e semplicemente collegarsi alle piattaforme streaming.