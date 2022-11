Guarda Giappone-Spagna in streaming dall’estero

Giappone-Spagna è la prossima partita della fase a gironi del Gruppo E. Ci stiamo avvicinando sempre di più agli Ottavi di Finale dei Mondiali di Calcio Qatar 2022 che inizieranno sabato prossimo. Tuttavia, ci sono ancora alcuni match da qui a venerdì che ci terranno incollati davanti allo schermo.

Uno di questi è proprio Giappone-Spagna che verrà trasmessa domani, 1 dicembre 2022, alle ore 20:00 su Rai 1. Nel caso ti trovassi all‘estero per lavoro o in vacanza è difficile che tu riesca a vedere questa partita. Nondimeno, esiste una soluzione semplice, veloce ed economica che non ti farà perdere il calcio d’inizio.

Si chiama NordVPN e, come ogni altra VPN, garantisce una navigazione online sicura e a prova di malware. In più però, rispetto alle sue concorrenti, si è attestata come affidabile nell’aggirare le limitazioni geografiche delle piattaforme di streaming live e on demand che impongono rigide restrizioni all’accesso.

Perciò, installando NordVPN sui tuoi dispositivi, potrai collegarti tranquillamente a Rai Play anche se ti trovi all’estero fuori dall’Italia. I server di questa VPN sbloccheranno l’accesso alla piattaforma gestita dalla Rai facendole credere che tu ti stia collegando all’interno dei confini permessi per fruire dei suoi contenuti.

Giappone-Spagna: come impostare NordVPN per vedere la partita dall’estero

Adesso però vediamo insieme come impostare NordVPN per riuscire a vedere Giappone-Spagna in streaming dall’estero. Per prima cosa devi installare l’applicazione di questa VPN, disponibile per tutti i dispositivi e i sistemi operativi, sul device dal quale hai intenzione di accedere a Rai Play per assistere alla partita.

Successivamente devi attivare il servizio utilizzando l’account creato in fase di registrazione. L’interfaccia di NordVPN è molto intuitiva quindi non faticherai a impostarla. Fai attenzione perché lei ti connetterà a un server automaticamente selezionando il migliore per la tua posizione e le attività che stai svolgendo online.

Quindi il terzo passaggio è quello di selezionare un server italiano tra quelli disponibili. Ce ne sono più di un migliaio posizionati in 59 Paesi. Una volta fatto anche questo puoi accedere a Rai Play con la certezza che la tua connessione arriverà dall’Italia nonostante tu ti stia trovando in un altro Paese.

