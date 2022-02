GTA Trilogy, una patch ENORME risolve diversi problemi

Dopo una lunga attesa, Rockstar Games ha pubblicato una nuova patch per GTA The Trilogy – The Definitive Edition, la raccolta che include le versioni rimasterizzate di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas ma che sin dal lancio è stata funestata da diversi problemi che hanno causato forti critiche da parte dei fan.

L'aggiornamento, che porta i giochi alle versioni 1.05, riguarda tutte le versioni della collection: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Il changelog è disponibile però soltanto per quest'ultima versione, ma ci possiamo affidare comunque alle note generali per capire quali miglioramenti sono stati apportati.

GTA Trilogy, le novità dell'attesa patch

Come si legge dunque dal changelog generale, la nuova patch di GTA Trilogy apporta i seguenti cambiamenti:

Prestazioni di gioco migliorate in tutte le modalità grafiche

Miglioramenti della stabilità

Risolti diversi problemi durante il tentativo di riprovare una missione dall'ultimo checkpoint

Risolti diversi problemi di collisione

Risolti diversi problemi di texture art e segnaletica

Per il resto, a questo indirizzo è possibile dare una lettura, non proprio veloce, di tutte le novità apportate alle versioni Nintendo Switch di ogni singolo gioco presente nella raccolta: è un numero veramente enorme di migliorie che, immaginiamo, valga anche per tutte le altre console.

Ci aspettiamo dunque che dopo l'installazione dell'aggiornamento, GTA Trilogy riesca ad offrire un'esperienza di gioco non funestata dai problemi e dai malfunzionamenti della versione di lancio.

La raccolta, lo ricordiamo, ci permette di rivivere i tre storici episodi della serie dell'era PlayStation 2 con un nuovo motore grafico, un nuovo stile visivo, controlli migliorati e ispirati a GTA 5, caricamenti praticamente azzerati e anche due modalità grafiche tra cui scegliere.

Un lavoro in teoria che doveva funzionare da tributo a tre giochi che hanno fatto la storia del marchio, ma cui lancio non è stato fortunato come si sperava. La nuova patch potrebbe però aver risolto parecchi problemi.