In occasione dell'Independence Day negli Stati Uniti, arrivano moltissimi sconti e promozioni in-game per GTA Online. Durante i festeggiamenti del 4 luglio i giocatori potranno acquistare auto, veicoli militari, elementi cosmetici e molto altro a prezzo scontato. Tutte le novità in arrivo per GTA Online sono elencate sul sito ufficiale di Rockstar Games.

“Una dose esagerata di patriottismo sarà accompagnata da guadagni da urlo per chi sarà disposto a rischiare la pelle ad alta quota e in profondità e da sconti su articoli perfetti per questa occasione.”

GTA Online: Soldi, RP doppi e Ricompense

Come di consueto durante eventi di questo tipo, alcune attività generano un guadagno raddoppiato in dollari e punti esperienza. Per l'Independence Day i giocatori dovranno esplorare i territori tropicali di Cayo Perico e i fondali dell'oceano per trovare casse e forzieri nascosti, al termine di ogni missione i giocatori riceveranno soldi e RP doppi. Inoltre il sottomarino Kosatka – fondamentale per le missioni sull'isola di El Rubio – è scontato del 25%, insieme alle relative opzioni di personalizzazione.

Le missioni del centro operativo mobile garantiscono invece ricompense triple, chi non possiede ancora un centro operativo potrà acquistarlo dal negozio Warstock Cache & Carry beneficiando del 40% di sconto durante le celebrazioni del giorno dell'indipendenza.

Rockstar offre ricompense esclusive anche per le battaglie tra business, con la possibilità di sbloccare gratuitamente vestiti e accessori inediti, come la t-shirt Statue of Happiness. Anche il casinò Diamond prende parte ai festeggiamenti, introducendo nuove ricompense alla ruota della fortuna, tra le quali dei nuovi veicoli come la Declasse Hortring Sabre, disponibile in colorazione rossa, bianca o blu.

Oltre a promozioni e ricompense per il completamento di attività di gioco, Rockstar mette in offerta anche una lunga lista di veicoli e accessori. Entrando negli store digitali tramite lo smartphone, si ha accesso a sconti fino al 50% su moltissime vetture e livree, mentre all'interno dei negozi fisici è possibile acquistare abbigliamento, maschere e acconciature con sconti molto interessanti.

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali su data e ora dell'aggiornamento a GTA Online, il giorno dell'indipendenza americana è il 4 luglio, quindi è lecito aspettarsi l'update proprio questa domenica.

Videogames