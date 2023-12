GTA nel Medioevo costa solo 16€ su Amazon!

Sei stanco dei classici titoli che giochi ogni giorno? Dai uno sprizzo di follia alle tue sessioni con Rustler. Questo videogame è basato sui classici GTA, però in salsa medievale. E ora, grazie al ribasso del 33%, lo pagherai solo 16,31€ al posto dei classici 24,20€.

Grand Theft Auto, ma con i cavalli

Immergiti nel medioevo con Rustler, un avvincente gioco di ruolo open world che fonde l’azione frenetica di GTA con un umorismo irriverente. Nella pelle di Guy, un brigante locale con il sogno di vincere il Gran Torneo e conquistare il cuore della principessa, ti attende un’avventura epica. Il mondo di Rustler si apre davanti a te, con città pittoresche, villaggi affascinanti, foreste misteriose e campagne estese. Attraversa questi paesaggi a piedi, a cavallo o in carrozza, interagendo con personaggi unici e scoprendo segreti nascosti e più irriverenti.

L’azione è il cuore pulsante di Rustler, offrendoti un’ampia gamma di attività, tra cui combattimenti frenetici, furti arditi, guidate spericolate e caos all’ennesima potenza. Armato di spade, lance, bombe a mano e persino escrementi, avrai a disposizione strumenti unici per affrontare le sfide del tuo percorso, in un mix tra caos e follia.

La peculiarità di Rustler risiede nel suo umorismo travolgente, regalandoti risate attraverso situazioni assurde e personaggi eccentrici. Preparati a immergerti in un’atmosfera ricca di citazioni della cultura pop, con riferimenti a film e serie TV che aggiungono un tocco in più a quest’opera fuori di testa. Se stai cercando un gioco che ti faccia divertire e che ti faccia dimenticare i problemi della vita quotidiana, Rustler è senza ombra di dubbio la scelta giusta per te.

Passa dei momenti di puro divertimento su Rustler per PS5. Compralo a soli 16,31€, grazie allo sconto del 33%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.