Da diversi mesi si fa un gran parlare di GTA 6, sebbene Rockstar Games non ne abbia ancora parlato e l'annuncio sembri essere piuttosto lontano. Le indiscrezioni degli ultimi mesi vertono intorno al possibile ritorno di Vice City, come ambientazione ufficiale del nuovo capitolo della serie.

Nei giorni scorsi Tony Mesones – Soundtrack Manager di Rockstar – ha pubblicato una storia su Instagram mentre passeggiava per le vie di Miami, città dalla quale Vice City prende chiaramente ispirazione. L'immagine pubblicata mostra un viale tipico della citta americana, circondato da enormi palme e situato in prossimità di una spiaggia. Inoltre Mesones ha inserito il tag al profilo ufficiale @rockstargames , avvalorando l'ipotesi che possa trattarsi di un chiaro riferimento alla mappa di gioco di GTA 6.

Il possibile ritorno della storica ambientazione trova un ampio consenso tra i videogiocatori, che attendono da anni l'annuncio di Grand Theft Auto 6. Il nuovo capitolo sembra ben lontano dall'essere annunciato, secondo Jason Schreier il gioco si trova in una fase di sviluppo ancora primordiale.

Intanto ricordiamo che il primo GTA ambientato a Vice City proponeva un'ambientazione anni '80, ma non sarà lo stesso per GTA 6, le cui avventure saranno ambientate in un contesto moderno. A sostegno di questa ipotesi c'è il noto leaker Tom Henderson, che circa un mese fa ha analizzato – tramite un video su YouTube – tutte le possibili caratteristiche del nuovo titolo targato Rockstar Games.

