GTA 6 uscirà soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ad ipotizzarlo è Tom Henderson, noto leaker protagonista di moltissime anticipazioni su Battlefield 2042. Tramite un video sul proprio canale YouTube, Henderson ha analizzato gli ultimi rumor sul nuovo capitolo del celebre open world di Rockstar Games, specificando non si tratti di informazioni ufficiali, bensì di voci di corridoio ed ipotesi.

La mappa di gioco di GTA 6 sarà una moderna Vice City, il leaker smentisce l'ipotesi di un'ambientazione anni '80, in quanto rappresenterebbe un grosso limite per lo sviluppo dei contenuti per la modalità online. GTA Online è il vero punto di forza del titolo open world, nonché la maggior fonte di guadagno per Rockstar ed è fondamentale offrire agli sviliuppatori la totale libertà sulla creazione di mappe, veicoli e armi da fuoco.

Henderson sostiene che la mappa del nuovo GTA subirà continue modifiche, tramite la periodica pubblicazione di DLC e nuove stagioni, che cambieranno i connottati ad alcune zone e ne sbloccheranno di nuove, contribuendo ad espandere la superficie di gioco. Questa modalità di aggiornamento viene paragonata alle stagioni di Fortnite, che spesso stravolgono la mappa di gioco aggiungendo e rimuovendo intere zone.

Il leaker continua la sua analisi indicando il 2024 o 2025 come possibile finestra di lancio di GTA 6, a suo avviso lo sviluppo del gioco si trova ancora in una fase primordiale e bisognerà attendere almeno 3 o 4 anni prima di poterlo giocare. Proprio per questo Henderson sostiene che il nuovo Grand Theft Auto uscirà in esclusiva per PC e console next-gen, non è prevista una versione per PS4 e Xbox One.

In attesa di conoscere le sorti del nuovo capitolo, ricordiamo che GTA 5 ha incassato quasi 1 miliardo si dollari durante l'ultimo anno. Inotre il gioco sta per uscire in versione remastered per PS5 e Xbox Series X|S, sfrutterà la potenza di calcolo della next-gen per migliorare le prestazioni grafiche ed offrire un'esperienza di gioco ancora piuttosto godibile, nonostante si tratti di un gioco uscito nel lontano 2013.

Videogames