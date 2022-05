GTA 6: quando ci saranno nuove notizie? Cosa dice il publisher

Nuove informazioni su Grand Theft Auto 6 (GTA 6) continuano ad essere l’oggetto del desiderio per milioni di appassionati di tutto il mondo. Lo sviluppo è stato confermato ufficialmente qualche mese fa, ma tutto tace per quanto concerne i primi dettagli sul progetto.

Nel corso della nottata, si è tenuta la conferenza finanziaria dell’editore Take-Two in cui di GTA 6 non vi è stata letteralmente traccia, neanche tra i piani di lancio per il periodo fiscale che va dal 2023 al 2025. È chiaro che vi sia molto riserbo in merito, vista l’enorme popolarità di GTA 5, tornato di recente anche su PS5 e Xbox Series X/S. Il CEO Strauss Zelnick ha accennato qualcosa solo in una recente intervista.

Nuove notizie su GTA 6? Restiamo sintonizzati

Durante una chiacchierata con il podcast di Excelsior, l’esecutivo del publisher non ha potuto svelare ulteriori informazioni sul gioco, limitandosi però ad invitare i fan a rimanere sintonizzati.

Una dichiarazione di circostanza, questo è certo, ma che lascia sperare gli appassionati che qualcosa possa arrivare relativamente a breve. Secondo alcune fonti, Rockstar Games svelerà ufficialmente il gioco entro quest’anno: non è chiaro se già in estate o solo in autunno. Per la data di uscita però bisognerà attendere forse almeno il 2024.

Da quello che sappiamo adesso, GTA 6 dovrebbe includere la più grande ambientazione di sempre nella storia della serie, con il ritorno di tutte le principali location viste finora affiancate ad un paio di città inedite. Potrebbe tornare il sistema del multi-protagonista, che ci permetterà di scegliere tra due gemelli, un uomo e una donna.

Il gioco, salvo clamorose sorprese, uscirà soltanto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

