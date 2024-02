GTA 6: incredibile su eBay, prenotalo ADESSO a soli 47,99€

Su eBay la possibilità di prenotare GTA 6, il nuovo Grand Theft Auto, è diventata ancora più conveniente. Grazie al nuovo coupon sconto lanciato proprio oggi puoi prenotarlo infatti a soli 47,99 euro. Sì, hai letto bene. 47,99 euro contro gli 80 euro che avrà il gioco al lancio.

Il venditore è al 100% affidabile e specializzato in questo genere di prenotazioni anticipate: quando il gioco sarà disponibile in un periodo ancora non precisato del 2025 sarai certo di ricevere la tua copia direttamente a casa e ad un prezzo a dir poco clamoroso. Cosa fare per avere questo prezzo? Inserire il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento. Non dimenticarlo.

Prenota GTA 6, il gioco più atteso del 2025

La possibilità è sicuramente ghiotta. Vero, manca ancora molto tempo, almeno un anno, al lancio di quello che è indubbiamente uno dei giochi più attesi degli ultimi anni e che è destinato a diventare il re del 2025.

Tuttavia, pensaci bene: lo prenoti adesso, ad un prezzo davvero incredibile, e hai già la certezza che tra un anno riceverai GTA 6 direttamente a casa tua il giorno del lancio con la consapevolezza di averlo pagato solo 47,99 euro invece di 80,98.

Per il resto, al momento sul nuovo titolo di Rockstar Games sappiamo poco, se non quello che ci è stato detto dal trailer diffuso ormai un paio di mesi fa. Ci saranno due protagonisti, si tornerà a Leonida e Vice City e, dal punto di vista tecnico, promette di essere il più grande di sempre. Nel frattempo, non farti trovare impreparato: inserisci il codice PSPRFEB24 e prenota adesso la tua copia di GTA 6 a soli 47,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.