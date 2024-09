GTA 6 è stato rinviato al 2026? Il rumor che spaventa i fan

È una voce tutta da verificare, anche se arriva dallo staff di GTABase.com, un portale molto vicino all’universo Grand Theft Auto e a Rockstar Games, ma stando a un collaboratore che in passato aveva svelato in anticipo e con successo la data del primo trailer lo sviluppatore avrebbe deciso di rinviare GTA 6 tra gli inizi e la metà del 2026.

Ricordiamo che attualmente l’obiettivo dichiarato di Take-Two è quello di lanciare l’attesissimo gioco entro la fine del 2025: l’informazione, stando alla fonte, proverrebbe da diversi sviluppatori tra gli studi che stanno lavorando al titolo. Si parla anche di una versione PC, che sarebbe pianificata tuttavia addirittura 12-18 mesi dopo il lancio su console. Questo significa che, se la voce venisse confermata, gli utenti mouse e tastiera dovranno attendere il 2027.

EXCLUSIVE: GTA VI has been internally delayed by Rockstar Games and they’re already decided on the early to mid 2026 release window.

PC is planned for around 12 – 18 months after the console launch.

This information comes from multiple devs across two studios. pic.twitter.com/VzwbDMLpe1

— Liam (@billsyliamgta) September 7, 2024