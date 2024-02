Grazie a questo COUPON avrai un pezzo di Hogwarts in versione LEGO a pochissimo!

Fan sfegatato di Harry Potter? Allora non puoi farti scappare quest’offerta. La Guferia del Castello di Hogwarts in versione LEGO è in sconto grazie al nuovo coupon “PASSIONI24“. Il suo prezzo crolla infatti a soli 45,02€ al posto dei classici 52,97€! Scopriamo tutti i dettagli di questo fantastico set.

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Utilizzando i mattoncini LEGO, avrai l’opportunità di ricreare la famosa torre della Guferia, il luogo dove Harry Potter fa la conoscenza di Cho Chang. I dettagli accurati, come i balconi, una statua raffigurante un gufo e un ritratto magico, arricchiranno senz’altro tua creazione, facendoti sentire parte integrante del mondo di Hogwarts.

Potrai posizionare Edvige, Errol e gli altri gufi iconici del mondo magico sui davanzali per ricreare fedelmente le scene del film. Questi simpatici compagni aggiungeranno un tocco in più al tuo set LEGO, permettendoti di immergerti completamente nell’universo di Hogwarts.

Le minifigure di Harry Potter, Cho Chang e Argus Gazza ti offriranno l’opportunità di giocare con i tuoi personaggi preferiti e di dare vita a nuove avventure nel mondo di Harry Potter. Non mancano neanche gli accessori per la cura dei gufi per arricchire ulteriormente la tua esperienza di gioco e rendere le tue storie ancora più coinvolgenti.

Questo set prende ispirazione dal film Harry Potter e il Calice di Fuoco. Cosa aspetti? Costruisci, gioca e vivi le avventure nella Guferia di Hogwarts, ricreando le scene più memorabili del film e creando nuove storie indimenticabili.

Porta un pezzo di Hogwarts direttamente a casa tua con questo set LEGO “La Guferia del Castello di Hogwarts”. Pagalo solamente 45,02€ grazie al coupon “PASSIONI24“!