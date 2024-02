Grand Theft Auto: the Trilogy per PS4 a soli 17,50€

Clamorosa offerta a tempo limitato quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; Grand Theft Auto: The Trilogy è una trilogia must-have per la tua collezione di giochi. Con tre dei titoli più iconici della serie di GTA (Liberty City Stories, Vice City Stories e San Andreas) questa compilation ti offrirà un’esperienza completa e coinvolgente che ti terrà incollato allo schermo per ore ed ore. Pensa che sarà tua a soli 17,50€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartela sfuggire e corri a prenderla prima che sia troppo tardi ma sii veloce.

Grand Theft Auto: the Trilogy, ecco perché comprarla

Grand Theft Auto: The Trilogy ti offre l’opportunità unica di rivivere i giorni d’oro dei giochi Grand Theft Auto, con tre prodotti che hanno plasmato il genere open-world e hanno influenzato intere generazioni di giocatori. Potrai rivivere le avventure criminali di Claude, Tommy Vercetti e CJ mentre affronterai missioni epiche, esplorerai città vibranti e ti immergerai nell’atmosfera unica di Liberty City, Vice City e San Andreas. Le possibilità sono praticamente infinite. Potrai anche rubare auto, compiere crimini, partecipare a sparatorie mozzafiato di ogni genere mentre cerchi di scalare le gerarchie criminali, conquistando il mondo del crimine. Con una vasta gamma di veicoli, armi e attività disponibili, ogni momento trascorso in queste città virtuali sarà un’avventura unica e emozionante. Ci sono tante storie avvincenti e personaggi indimenticabili che ti terranno impegnato dall’inizio alla fine.

E se ancora non sei convinto, considera il prezzo incredibilmente conveniente su Amazon: la versione per PlayStation 4 di Grand Theft Auto: The Trilogy è disponibile a soli 17,50€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarti sfuggire questa occasione; è una trilogia da avere all’interno della propria collezione quindi sii veloce prima che finiscano le scorte o prima che termini la promo. A questa cifra è un best buy.

