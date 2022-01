Gran Turismo 7 per PS4 e PS5: quanto spazio occupa il gioco? Non poco

Sony si sta preparando al lancio di due delle sue esclusive PS4 e PS5 più attese del 2022: dopo Horizon Forbidden West, previsto il 18 febbraio, sarà la volta di Gran Turismo 7, cui lancio è prefissato per il 4 marzo. Ora, grazie all'account Twitter PlayStation Game Size conosciamo anche le dimensioni richieste dal nuovo racing almeno su PlayStation 5. E vi servirà tanto spazio.

🚨 Gran Turismo™ 7 (PS5)



▶️ Download Size : 89.445 GB (Without Day One Patch)



🟩 Pre-Load : February 25

🟫 Launch : March 4



Gran Turismo 7: quasi 100 GB di spazio richiesto su PS5

Tenendo conto che non si tratta ancora di un'informazione ufficiale e che potrebbe variare prima del lancio, secondo quanto raccolto dal profilo Twitter per giocare a Gran Turismo 7 su PS5 avremo bisogno di quasi 90 GB di spazio, per la precisione 89.445. Si tratta quindi di un gioco leggermente più grande del già esoso Horizon Forbidden West, le cui dimensioni sono stimate in 85.913 GB.

Il dettaglio è relativo, come detto, alla versione PlayStation 5 del gioco e peraltro non include quello che potrebbe essere uno spazio ulteriore richiesto dalla ormai canonica patch del D1. Il pre-load dovrebbe cominciare il 25 febbraio, in modo da essere pronti per la data di uscita della settimana seguente.

Considerato che PS5 fa utilizzo di un sistema di compressione noto come Kraken è possibile che la versione PS4 del titolo di corse possa “pesare” addirittura qualcosa di più ma, anche qui, non abbiamo ancora conferme in tal senso.

In attesa di ulteriori informazioni, ricordiamo che Gran Turismo 7 è il nuovo capitolo della nota saga di racing simulativi firmata Polyphony Digital: il gioco, a differenza di Gran Turismo Sport, punterà ad un'esperienza più tradizionale concentrandosi principalmente sul comparto single player, senza disdegnare ovviamente la componente online divenuta fortissima e assai popolata negli ultimi anni. Puoi prenotarlo qui con diversi vantaggi!