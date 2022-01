Dove comprare Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 al miglior prezzo?

Gran Turismo 7 rappresenta indubbiamente una delle esclusive PlayStation più attese del 2022. In lavorazione per PS4 e PS5, è il ritorno della storica saga dopo la parentesi Gran Turismo Sport, che ha dominato con successo l'intera scorsa generazione, presentandosi prima come uno spin-off votato al multiplayer fino a diventare, aggiornamento dopo aggiornamento, un prodotto sempre più completo.

Adesso la serie torna con un capitolo principalmente dedicato al single player, una cosa che non accadeva addirittura dai tempi di PlayStation 3, con il lancio di Gran Turismo 6. Abbiamo selezionato alcuni rivenditori che vi permettono di prenotarlo al miglior prezzo e, in certi casi, persino con alcuni bonus!

Dove acquistare Gran Turismo 7 al prezzo più basso: le nostre scelte

La prima scelta, scontata, è quella rappresentata da Amazon.it che, con il pre-order permette di accedere ai seguenti contenuti bonus:

100.000 Crediti di gioco

3 auto: Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model, Porsche 917 Living Legend e la Toyota Supra GT500 '97

20 euro di credito da riscattare sul PlayStation Store

L'offerta è relativa sia alla versione PlayStation 4 che PlayStation 5 del gioco, per effettuare il pre-order potete seguire i seguenti collegamenti:

La 25th Anniversary Edition è stata pensata per festeggiare il venticinquesimo anniversario della saga. Ideata specificatamente per i fan della serie, include:

Un disco gioco PS5

Una copia PS4 digitale

1.100.000 Crediti di gioco

La soundtrack ufficiale in digitale

Un pack di auto aggiuntive

Se siete in cerca di alternative ad Amazon, ecco una selezione da parte di altri rivenditori:

Gran Turismo 7 sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 4 marzo 2022.