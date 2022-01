Horizon Forbidden West avrà un finale unico e di forte impatto

Horizon Forbidden West è sempre più vicino al lancio e Guerrilla Games ci offre qualche nuova informazione sul gioco, concentrandosi in particolare su quello che sarà l'impianto narrativo.

Infatti, sebbene si tratti di una produzione che pescherà, come per il predecessore, dal genere dei giochi di ruolo per alcuni elementi, per quanto riguarda la storia ci sarà un percorso unico che porterà a un finale forte e di grande impatto.

Horizon Forbidden West: ci saranno delle scelte, ma con finale unico

“Sia chiaro: Forbidden West avrà un unico finale, molto forte e d'impatto, ma alcune sfumature potrebbero cambiare a seconda dei personaggi a cui avete dato spazio e attenzioni. In un paio di occasioni, inoltre, ci saranno delle scelte morali molto forti, che avranno conseguenze estremamente potenti.“

È quanto ha dichiarato Benjamin McCaw, il narrative director del gioco, nel corso di un'intervista concessa in esclusiva al portale Everyeye.it.

“No, non potremo scegliere da chi farci accompagnare, ma siamo sicuri che questo non renderà meno importanti queste figure. Per esempio, il tempo che deciderete di passare con determinati comprimari potrebbe avere un effetto, seppur minimo, sull'andamento del racconto.”

Tra gli altri temi toccati nel corso della chiacchierata c'è anche quello della longevità della storia principale, stimata per estensione in linea con quella del primo episodio, mentre del personaggio misterioso che compare alla fine dell'ultimo trailer l'esponente del team di sviluppo spiega soltanto che si tratta di una donna misteriosa e dal carattere sfaccettato e complesso. Quale sarà il suo ruolo lo scopriremo nel corso del gioco.

Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022 in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5. I pre-order sono aperti.