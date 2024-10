GPS a 8€ su Amazon, preciso e potente: SIM integrata e batteria ricaricabile

Un prezzo decisamente interessante per un prodotto utile come questo localizzatore GPS dotato di SIM integrata. Un dettaglio da non trascurare perché questo si traduce nella possibilità di funzionare in totale autonomia e indipendenza dalla presenza di uno smartphone: è in grado di trasmettere costantemente e automaticamente dettagli sulla sua posizione e di conseguenza sull’oggetto che desideri monitorare.

Perfetto per l’automobile, ma anche per tanti altri contesti, in promozione su Amazon puoi prenderlo a 8,28€ soltanto. Attiva il coupon sulla pagina del prodotto e poi completa il tuo ordine per approfittarne. Spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Dimensioni compatte, magnete sul posteriore per semplificare il posizionamento del dispositivo (che in questo modo può anche essere nascosto, per esempio all’interno della vettura) e una batteria da 6000 mAh che può garantire fino a 90 giorni di utilizzo con una sola ricarica.

Come anticipato, la presenza di una SIM integrata consente al localizzatore di inviare costantemente dettagli sulla sua posizione, che potrai visualizzare direttamente sul tuo smartphone, all’interno dell’applicazione per Android e iOS. In questo modo, potrai monitorarlo costantemente, sapendo sempre dove si trova l’oggetto che desideri proteggere.

Facile l’installazione, completa l’applicazione per smartphone ed economici i costi di mantenimento. Infatti, la SIM funziona tramite un abbonamento mensile dal prezzo contenuto (si parte da 5,53€ al mese), che puoi gestire in base alle tue esigenze.

Per portare a casa il localizzatore GPS a prezzo super piccolo, basterà spuntare il coupon sulla pagina del prodotto e completare l’ordine prima che l’offerta a tempo finisca. In questo modo, hai la possibilità di prenderlo a 8,28€ appena godendo di spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.