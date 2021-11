GoPro: la carenza di chipset non preoccupa le vendite

GoPro afferma che la carenza di chip non influirà sulle vendite delle festività natalizie. Di fatto, i dirigenti della compagnia assicurano che ci saranno un sacco di fotocamere Hero10 per l'acquisto.

Secondo GoPro, tutti potranno acquistare una Hero 10

GoPro afferma che la carenza globale di chip e di altre catene di approvvigionamento non influirà sulle vendite delle vacanze di quest'anno, il che significa che l'azienda di action cam è pronta a concludere uno dei suoi anni migliori come non si vedevano da un po'.

“Nonostante i vincoli della catena di approvvigionamento che stanno interessando molti settori, abbiamo collaborato con successo con i nostri fornitori per produrre scorte per supportare le nostre aspettative di fatturato del quarto trimestre”, ha affermato il CEO Nick Woodman mentre discuteva i risultati finanziari del terzo trimestre dell'azienda giovedì. “GoPro.com e i nostri partner di vendita al dettaglio saranno riforniti e pronti per gli acquirenti durante le festività natalizie“.

Questa è una notizia particolarmente buona per i profitti di GoPro perché la nuova Hero10 Black sta vendendo incredibilmente bene nonostante il prezzo più alto di sempre.

La compagnia ha dichiarato giovedì che il 98% delle circa 800.000 fotocamere vendute nel terzo trimestre era pari o superiore al prezzo di 300 dollari, rispetto all'83% del terzo trimestre dello scorso anno.

La società ha realizzato prodotti sempre più performanti e votati ai professionisti dell'imaging. Ha dichiarato giovedì di aver registrato entrate per 14 milioni di dollari lo scorso trimestre anche per il suo servizio in abbonamento, che ora conta oltre 1,34 milioni di clienti.

Tutto ciò si aggiunge al miglior terzo trimestre dell'azienda dal 2017. GoPro ha registrato $ 317 milioni di entrate e circa $ 49 milioni di profitti.

Il miglior trimestre di ogni anno per GoPro, tuttavia, è l'ultimo. Le festività natalizie sono sempre state gentili con l'azienda fotografica, anche nei suoi anni più bui.