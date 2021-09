GoPro Hero 10 Black è appena stata lanciata con funzionalità simili a quelle di uno smartphone: troviamo la possibilità di registrare video in 5.7k a 60 fps e un nuovo processore GP2.

GoPro Hero 10 Black: le caratteristiche

L'azienda americana ha preso nota di tutti i problemi accorsi con la GoPro HERO9 e ha annunciato la nuova generazione come GoPro HERO10 Black, rettificando e aggiungendo tutto ciò che mancava nelle versioni precedenti.

La nuova action cam è dotata di un nuovo processore che consente agli utenti di riprendere video con frame rate più elevati, godere di una migliore stabilizzazione e della possibilità di caricare automaticamente i video sul cloud durante la ricarica.

Il nuovo processore GP2 consente alla HERO10 di raddoppiare il frame rate esistente su HERO9 e di arrivare fino a 5,3 K a 60 fotogrammi al secondo. È anche in grado di girare a 4K 120 fps e 2,7 K 240 fps, superando il limite precedente di riprese a 1080p. La camera può essere utilizzata per scattare foto da 23 MP.

GoPro ora ha una nuova funzione di stabilizzazione HyperSmooth 4.0, che può funzionare con combinazioni di risoluzione e frame rate più elevate rispetto a prima. Il chip GP2 rimuove il rumore e consente la mappatura dei toni locali nei video, rendendo la fotocamera più piacevole da usare in ambienti poco illuminati. C'è un rivestimento idrorepellente per il copriobiettivo meno soggetto a graffi e con il supporto per una connessione cablata che permette di scaricare i contenuti più velocemente sul telefono. Tra le nuove aggiunte segnaliamo la funzione di “livellamento dell'orizzonte“.

Apparentemente, il caricamento dei video direttamente sul cloud durante la ricarica è ciò che lo rende più uno smartphone che una semplice action cam. Tuttavia, funziona solo con un abbonamento GoPro, che costa $ 5 al mese o $ 50 all'anno. Il piano annuale consente di risparmiare ulteriori $ 100 sulla fotocamera, portando il suo prezzo di $ 499 a $ 399. Un ulteriore vantaggio è l'accesso al programma di sostituzione de prodotto in caso di danni accidentali.

I prezzi per il mercato europeo sono i seguenti:

529,00 €

429,00 € con servizi di abbonamento da 49,9o€.

GoPro

Elettronica