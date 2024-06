GoPro HERO12 Black è SCONTATA di 158€ su Amazon!

Non sai quale action camera prendere per registrare video di altissima qualità come moto-vlog, o per portarla in vacanza? GoPro HERO12 Black è sicuramente tra le migliori presenti nel mercato e, grazie ad Amazon, il suo prezzo originale di 449,99€ diventa un brutto ricordo. Oggi la potrai prendere a soli 291,99€. Hai capito benissimo: ben 158,00€ in meno!

Tutte le caratteristiche di GoPro HERO12 Black

GoPro HERO12 Black è particolarmente famose grazie alla sua resistenza che la rende inarrestabile in qualsiasi situazione. Oltre a una resistenza ai danni, gode di un’impermeabilità fino a 10 metri che ti permette di catturare riprese mozzafiato anche sott’acqua senza preoccupazioni. Inoltre, il copriobiettivo è idrorepellente, il ché elimina i lens flare e altri artefatti indesiderati!

Parlando di qualità video, è in grado di registrare clip in 5,3K. Inoltre, le foto da 27 MP offrono una qualità eccezionale, perfetta per stampe di grande formato o per ritagli senza perdita di qualità.

Il tutto è arricchito da una stabilizzazione video HyperSmooth 6.0. Questa tecnologia, vincitrice di un Emmy, garantisce immagini fluide e stabili anche nelle situazioni più movimentate.

La confezione include l’action camera, che è la protagonista indiscussa pronta per immortalare ogni momento. Oltre a lei, però, abbiamo la batteria Enduro che offre un’autonomia prolungata, permettendoti di fare riprese senza interruzioni. E tra gli accessori troverai un supporto adesivo curvo, una fibbia di montaggio e un cavo USB-C, fornendoti tutti gli strumenti necessari per sfruttare al massimo la tua action cam.

