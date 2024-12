Google vuole ridurre il mal d'auto sui dispositivi Android

Google è al lavoro su una funzione chiamata Motion Cues che una volta completata dovrebbe aiutare gli utenti Android a combattere la cinetosi, un disturbo neurologico che affligge alcuni individui mentre sono su un mezzo di trasporto.

Letteralmente cinetosi significa nausea da movimento: di fatto è il classico mal d’auto di cui le persone soffrono quando si è intenti a leggere o a guardare un contenuto in auto, autobus, tram o qualsiasi altro veicolo.

A scoprire gli ultimi lavori in corso di Google sono stati i colleghi di Android Authority, attraverso un teardown dell’APK dell’ultima versione beta di Google Play Services. La redazione del noto blog è stata in grado di attivare la nuova funzionalità Motion Cues e di vederla in azione.

Nella versione demo (vedi il video qui sotto) si vedono chiaramente dei puntini neri che compaiono sul display e si muovono seguendo la direzione del veicolo. Questo permette di ridurre in maniera significativa il conflitto sensoriale tra ciò che vediamo con i nostri occhi e il movimento percepito dal cervello.

Da questo conflitto si possono generare spiacevoli malesseri mentre si è a bordo di un mezzo di trasporto, come ad esempio nausea e vertigini.

Google non è in ogni caso la prima azienda ad aver lavorato a una soluzione simile. Di recente, infatti, la rivale Apple ha introdotto in iOS 18 la funzionalità Vehicle Motion Cues, ossia gli Indicatori di movimento. L’obiettivo è il medesimo di quello che si propone Google con Motion Cues: ridurre la cinetosi, alla cui base c’è un conflitto sensoriale tra ciò che un individuo vede e ciò che invece percepisce attraverso il senso dell’equilibrio.

Al momento non è ancora chiaro quando Motion Cues sarà disponibile su Android, alla luce però della sua attivazione nella versione beta è probabile che non manchi poi così tanto tempo.

A questo proposito, qualcuno di voi forse ricorderà che abbiamo trattato questo argomento non molti giorni fa con i nuovi smartphone Honor della serie 300.