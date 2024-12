Soffri di mal d'auto? Questo nuovo smartphone HONOR ha una funzione apposita

Il nome ufficiale è “cinetosi”, ma tutti la conoscono semplicemente come mal d’auto. Un fenomeno che può colpire chiunque, ma c’è chi è più sensibile di altri. Fortunatamente esistono modi per prevenirla o ridurre al minimo i sintomi e anche la tecnologia sta andando incontro alle necessità di chi ne soffre. È il caso di HONOR, che nella sua nuova serie 300 ha introdotto una funzionalità progettata proprio per aiutare a eliminare il disturbo.

Prende ispirazione da Apple?

HONOR ha annunciato il lancio della serie 300 in Cina proprio questa settimana. La nuova gamma offre processore Snapdragon 8 Gen 3, un ottimo comparto fotografico e ricarica rapida sia via cavo che wireless. Tra le tante nuove funzionalità, una spicca su tutte: si chiama “Motion sickness relief display”.

Come spiega l’azienda, questa funzionalità è “progettata per alleviare il disagio della cinetosi, garantendo agli utenti un’esperienza visiva confortevole anche quando sono in movimento”. Insomma, addio nausea quando utilizziamo il telefono in auto.

Il funzionamento è semplice: il telefono è in grado di rilevare la direzione in cui ci si sta muovendo e posiziona dei punti sullo schermo che riproducono il movimento in tempo reale. Vi suona un po’ troppo famigliare? Non è un caso di deja-vu: Apple ha recentemente rilasciato la stessa funzionalità.

Lo scorso maggio, Apple ha annunciato che iPhone e iPad avrebbero ricevuto a breve una funzione chiamata “Vehicle Motion Cues” che, attraverso dei punti animati sullo schermo, è in grado di seguire i cambiamenti nella direzione del veicolo per risolvere il conflitto sensoriale alla base della cinetosi. La funzionalità è stata recentemente integrata come parte dell’aggiornamento iOS 18.

HONOR è la prima azienda che produce dispositivi basati su Android a introdurre una funzione simile, ma potrebbe non essere l’unica. Come riporta il portale Android Authority, sembrerebbe che anche Google abbia preso ispirazione dall’idea e stia sviluppando una propria versione, chiamata “Motion Cues”. Per il momento non è, tuttavia, ancora disponibile, né conosciamo le tempistiche di rilascio.