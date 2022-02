Google vuole portare su iOS questa feature esclusiva di Android 12

Il Material You è senza ombra di dubbio una delle novità più gradite e apprezzate di Android 12, una feature che permette di modificare i colori dell’intera interfaccia utente “prelevando” i colori primari del wallpaper impostato per la home screen, e in queste ore scopriamo che il colosso di Mountain View ha intenzione di estendere il supporto alla funzionalità anche su iOS. Infatti, in un interessante articolo pubblicato da James O’Leary, una delle menti dietro lo sviluppo del Material You, l’azienda svela che ha realizzato un nuovo sistema “percettivamente accurato” per quanto riguarda la rappresentazione dei colori nelle moderne interfacce.

Google vuole portare il Material You anche su iOS (e non solo)

Senza entrare troppo nel dettaglio – i più interessati e appassionati possono scoprire tutti dettagli nel link in calce alla news – Google annuncia l’introduzione del nuovo sistema con le seguenti parole:

Per la prima volta, i designer dispongono di un sistema di colori che riflette veramente cià che gli utenti vedono, tendendo conto di una gamma di variabili per garantire un contrasto cromatico appropriato, standard di accessibilità e luminosità/colori coerenti tra le varie tonalità.

Con questo annuncio l’azienda rende open source tutte le librerie del Material Color Utilities che possono così essere incorporate da aziende esterne, tra cui Apple. Nel corso dei prossimi mesi non ci stupiremo se noteremo il Material You sul web, in Chrome OS, nei dispositivi wearable, negli smart display e in molti altri prodotti. Attualmente la libreria è disponibile in Dart, Java e Typescript; nel corso del prossimi mesi sarà disponibile anche su iOS, CSS e GLSL. Infine, restando in argomento, appena una settimana fa Google aveva svelato la lista degli OEM che fin da subito garantiranno pieno supporto al Material You.