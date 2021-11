Google voleva realizzare un Pixel 5 con SoC Tensor

Google aveva pianificato di commercializzare un Pixel 5 con un processore Tensor; tuttavia ecco il vero motivo per cui ha deciso di non farlo.

Perché non abbiamo avuto un Pixel 5 con Tensor?

In un recente video, lo Youtuber Marques Brownlee ha rivelato che Google aveva in programma di introdurre i suoi chip Tensor nel 2020 con Pixel 5, ma non l'ha fatto per via di una decisione presa all'ultimo momento.

La community degli smartphone si è sempre chiesta perché il Pixel 5 fosse dotato di un SoC Qualcomm 765G, un processore più debole dello Snapdragon 855 del Pixel 4. Bene, potremmo avere una risposta. In un recente video che parlava di ogni telefono del colosso di Mountain View, il famoso Youtuber MKHDB ha rivelato che BigG stava lavorando su Tensor da molto tempo e che avrebbe voluto rilasciarlo prima.

“In realtà stavano pianificando che Pixel 5 fosse il primo telefono con Tensor. Ma poi con il Covid, i problemi della catena di approvvigionamento e un sacco di cose che si frappongono, all'ultimo secondo hanno dovuto rinunciare a questo“, ha affermato Brownlee.

“Ma volevano comunque lanciare un nuovo telefono, quindi hanno semplicemente inserito uno Snapdragon 765G, l'hanno spedito, chiamato un giorno e hanno continuato a puntare la testa su Pixel 6“.

Brownlee ha affermato che, attraverso i suoi colloqui con le persone di Google, ha appreso che l'azienda stava pianificando di rilasciare il Pixel 5 con un chipset Tensor. Ma con la pandemia globale in corso, sono sorti nuovi problemi che hanno costretto il colosso statunitense a dotare il flagship low-cost del SoC Qualcomm Snapdragon 765G di fascia media e ad attendere il debutto del chip Tensor fino al prossimo anno.

Quindi come sarebbe stato un Pixel 5 dotato di Tensor? Per cominciare, il processore sarebbe stato un miglioramento significativo rispetto al vecchio SD 765G.

Ad ogni modo, il telefono del 2020 basato su Tensor non ha visto la luce del giorno, ma ha permesso a Google più tempo per maturare e ottimizzare il SoC in questione presente nella gamma Pixel 6.