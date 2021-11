Google dà l'estremo saluto al Pixel 5, top di gamma del 2020

Google Pixel 5 è fuori produzione. Sembra una notizia sbagliata, mal letta, ma in realtà è proprio così: il top di gamma del 2020 del colosso di Mountain View non è più acquistabile in molti dei paesi in cui invece lo era fino a poco tempo fa.

I motivi di questo triste destino solo vari e in alcuni casi già noti: durante il lancio di Google Pixel 5a in piena estate, la stessa azienda sottolineava che “secondo le nostre previsioni, ci aspettiamo che i Google Store negli USA esauriranno i Pixel 4a (5G) e Pixel 5 nelle prossime settimane.” Per alcuni c'è di mezzo anche il lancio di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ma in realtà la compagnia statunitense deve anche tenere conto della crisi dei semiconduttori che ormai da diversi mesi sta tenendo sotto scacco settori come quello mobile, delle telecomunicazioni, delle automobili e non solo.

Il processore di Google Pixel 5, il Qualcomm Snapdragon 765G, è disponibile in limitatissime quantità, mentre il processore Qualcomm Snapdragon 730G di Google Pixel 4a sembra invece non creare gli stessi problemi per il colosso dei semiconduttori statunitensi. Insomma, a distanza di poco più di un anno dal lancio, Google Pixel 5 è già fuori produzione: agli utenti non resta che puntare ai nuovi Google Pixel 6 oppure allo smartphone di fascia media Google Pixel 4a.

