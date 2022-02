Google TV corre come un treno: la piattaforma piace a tutti

In attesa dell'arrivo di alcune interessanti feature su Google TV e il rinnovato interesse di Philips sulla piattaforma di Google, in queste ore un rapporto stilato da Conviva ha messo nero su bianco le quote di mercato di Google TV durante il Q4 2021. Entrando nel dettaglio è possibile notare come la piattaforma di Google abbia registrato un incredibile balzo in avanti durante l'ultimo trimestre del 2021, segno che gli utenti e le aziende di smart TV apprezzano il lavoro del colosso di Mountain View.

Volano le quote di mercato di Google TV durante il Q4 2021

Numeri alla mano la piattaforma è cresciuta del +42% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; la crescita ha superato l'ottima prestazione di LG (+36% YoY) e Samsung (+27%) durante lo stesso periodo. Cresce anche Roku del 12% YoY, una piattaforma estremamente popolare in Nord America, mentre lasciano qualcosa sul campo Fire TV di Amazon (-7%), Apple TV (-1%), PlayStation (-12%) e Xbox (-19%).

Guardando i risultati di Google TV nei vari mercati, notiamo che la piattaforma ha ancora molta strada da fare per impensierire aziende del calibro di LG, Samsung, Roku e molte altre. Malgrado la grande popolarità in Asia con il 51% di market share e in Europa con il 13%, infatti, Google TV non è per niente popolare nel mercato del Nord America: in questo caso il rapporto di Conviva registra appena il 3% di market share mentre Roku sovrasta tutti gli altri forte del 41%.

Numeri a parte, Google ha enormi possibilità di crescita in questo mercato soprattutto per via del prezzo economico di alcuni dongle e delle partnership con i maggiori produttori di smart TV.