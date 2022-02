Philips prepara il salto su Google TV: ecco quando avverrà

Da quando Google ha dato il via alla transizione da Android TV verso la nuova piattaforma Google TV, importanti aziende hi-tech hanno preso la palla al balzo per accoglierla e offrire così ai propri utenti un’esperienza di utilizzo migliore e soprattutto più al passo coi tempi. Philips è uno tra i maggiori produttori di smart TV (e non solo) a non aver ancora accolto a piene mani Google TV – sebbene ne abbia più volte confermato la volontà -, ma in queste ore una dichiarazione ufficiale della compagnia afferma che la transizione verso Google TV avverrà “probabilmente” a partire dal 2023.

Philips passerà a Google TV dal 2023 in poi…probabilmente

Google TV e Android TV hanno molte somiglianze e consideriamo questa come una transizione graduale, che avverrà dopo aver testato a fondo il nuovo formato. Molto probabilmente passere a Google TV per i nostro modelli nel 2023, ma nel frattempo continueremo ad aggiornare la nostra offerta di Android TV e abbiamo recentemente introdotto un’interfaccia utente aggiornata utilizzando la navigazione basata su schede

In poche parole, quindi, Philips ha in programma il pieno il passaggio da Android TV a Google TV, ma non vede tutta questa urgenza per spingere verso una transizione repentina. Alcuni leaker piuttosto informati ritengono probabile che la compagnia avvii l’update a Google TV a seguito del lancio dei nuovi modelli di smart TV attese a inizio anno prossimo, possibilmente durante il CES 2023.