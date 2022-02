Google TV sta per ricevere tre feature molto interessanti

La redazione di 9to5Google ha scoperto interessanti novità in arrivo per Google TV che, dopo l’interesse espresso da Philips verso la piattaforma, si appresta ad introdurre tre feature pensate per migliorare la piattaforma. La più importante, soprattutto per i genitori, riguarda l’introduzione di una inedita modalità con restrizioni: si tratta di un filtro che può essere applicato sui contenuti che appaiono nella schermata iniziale. Tutti i contenuti protetti possono essere sbloccati, quindi essere visti, solo dopo aver inserito il PIN corretto.

Google TV sta per introdurre tre feature piuttosto interessanti

La seconda funzionalità in arrivo riguarda i più piccoli: Google, infatti, starebbe lavorando alla introduzione di un’apposita “watchlist” in cui i bambini possono salvare tutti i contenuti da guardare sulla TV di casa o sugli altri dispositivi smart collegati al proprio account. Per quanto riguarda la terza e ultima feature in arrivo scovata tramite il datamining dell’APK con il nome in codice “freeplay”, è molto probabile che il gigante di Mountain View voglia incrementare il numero di contenuti in streaming gratuito.

Purtroppo, non è ancora chiaro quando le feature saranno integrate all’interno della piattaforma: la presenza all’interno dell’APK di Google TV ci indica che il team di sviluppo possa renderle disponibili anche con il prossimo aggiornamento.