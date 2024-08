Google svela i nuovissimi Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2

Non solo Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL (di cui trovi qui il nostro articolo dedicato): nel corso della presentazione di oggi, Google ha aperto il sipario anche su altri due attesi prodotti, vale a dire Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2. Procediamo quindi con un’analisi dettagliata delle caratteristiche tecniche e delle funzionalità di entrambi i dispositivi indossabili.

Google Pixel Watch 3: tutto a portata di polso

Iniziamo col dire che Google Pixel Watch 3 è disponibile in due dimensioni: 41mm e 45mm. Lo smartwatch è equipaggiato con un display Actua dalla luminosità massima di 2.000 nit, raddoppiando il valore dei modelli precedenti: ideale per consultare le statistiche di allenamento anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, il display riduce automaticamente la luminosità fino a 1 nit in ambienti scuri, come ad esempio al cinema, per un’esperienza d’uso più discreta.

Il design di Google Pixel Watch 3 adotta cornici più sottili, incrementando del 40% la superficie dello schermo per il modello da 45mm e del 10% per il modello da 41mm rispetto ai Pixel Watch 2. Maggiore efficienza anche dal punto di vista energetico, con una frequenza di aggiornamento variabile da 60Hz fino a 1Hz in modalità always-on display. Con tale accorgimento e grazie al sistema operativo Wear OS 5 con un’architettura ibrida a basso consumo, Google Pixel Watch 3 garantisce una durata della batteria per tutto il giorno. È tuttavia presente una modalità di risparmio energetico, anch’essa migliorata, che estende la durata della batteria fino a 36 ore e senza compromettere il monitoraggio delle attività o le funzioni di sicurezza. Inoltre, il modello da 45mm include una batteria maggiorata del 35%, mentre il modello da 41mm si ricarica il 20% più velocemente: ciò significa fino a 15 minuti in meno per una ricarica completa.

Sul fronte del fitness, Google Pixel Watch 3 introduce nuove funzionalità come Daily Readiness, Cardio Load e Target Load, progettate per aiutarti a trovare un perfetto equilibrio tra allenamento e riposo. Daily Readiness, ad esempio, fornisce una visione dettagliata su come il tuo corpo stia ritrovando le giuste energie, mentre Cardio Load monitora l’intensità degli sforzi fisici e Target Load propone obiettivi personalizzati di allenamento in base ai dati raccolti. Per i runner, Google Pixel Watch 3 diventa un vero e proprio compagno di corsa, grazie alla possibilità di creare allenamenti personalizzati e ricevere feedback in tempo reale tramite vibrazioni e indicazioni audio. Inoltre, la nuova funzione di Loss of Pulse Detection può rilevare eventi di arresto cardiaco e contattare automaticamente i servizi di emergenza.

Infine, Pixel Watch 3 offre un’integrazione profonda con l’ecosistema Google, permettendo di controllare i dispositivi domestici, prendere appunti vocali e persino sbloccare il telefono o l’auto con un semplice gesto. Disponibile in diverse finiture e con una vasta gamma di cinturini accessori, Pixel Watch 3 può adattarsi perfettamente a qualunque stile.

Google Pixel Buds Pro 2: ancora più comodi e potenti

Passi in avanti anche per i nuovi auricolari Google Pixel Buds Pro 2, progettati per offrire massimo comfort e stabilità durante l’uso. Grazie a 45 milioni di dati raccolti, la loro forma è ottimizzata per garantire un’aderenza perfetta anche per un utilizzo prolungato. Con il nuovo chip Tensor A1, le dimensioni sono state ridotte del 27%, pur migliorando le prestazioni e la durata della batteria.

Il chip Tensor A1 permette di gestire ancora più efficacemente il flusso sonoro contando sul contributo di Google AI, elaborando l’audio ad altissima velocità e migliorando la cancellazione attiva del rumore tramite la tecnologia Silent Seal 2.0: i Google Pixel Buds Pro 2 eliminano fino al doppio del rumore rispetto ai modelli precedenti, così da assicurare la massima chiarezza in chiamata.

I driver da 11 mm offrono bassi profondi e tonalità alte definite, mentre la funzionalità Chiamata Nitida riduce appunto il rumore circostante per una migliore qualità delle telefonate. Da segnalare anche la funzionalità Rilevamento di Conversazioni, che mette in pausa la musica quando parli e subito dopo riattiva automaticamente sia la musica che la cancellazione del rumore.

I nuovi Google Pixel Buds Pro 2 si integrano perfettamente con l’ecosistema Pixel, supportando funzionalità come l’audio spaziale e il Cambio fluido tra dispositivi, oltre alla soluzione Trova il mio dispositivo per localizzare gli auricolari in qualsiasi momento mediante l’emissione di segnali acustici.

Prezzi e disponibilità

Google Pixel Watch 3 sarà disponibile all’acquisto dal 10 settembre nelle seguenti configurazioni:

Gli auricolari Google Pixel Buds Pro 2, invece, arriveranno il 26 settembre al prezzo di 249€.