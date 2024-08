Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL ufficiali: Gemini non poteva mancare

Google ha svelato al pubblico i nuovissimi Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL, in riferimento ai quali erano trapelate numerose indiscrezioni durante i mesi scorsi per provare ad immaginarne il design, le funzionalità ed i componenti hardware.

Notevole risalto hanno avuto anche altri due attesi prodotti, vale a dire Google Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2, di cui puoi già trovare il nostro approfondimento.

Non ci sono più misteri: la nuova gamma dei Pixel 9 è ormai ufficiale e possiamo analizzarne nel dettaglio tutte le peculiarità più interessanti.

Alla scoperta di Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL

Per cominciare, diamo uno sguardo alle voci principali relative al comparto tecnico di Pixel 9:

Display Actua da 6,3 pollici in 20:9, tecnologia OLED, risoluzione di 1080 x 2424 pixel a 422 PPI, luminosità massima di 2700 nit, refresh rate fino a 120 Hz e rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2;

Dimensioni e peso di 152,8 x 72 x 8,5 mm e 198 g;

Processore Google Tensor G4;

12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio d’archiviazione;

Doppia fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 50 MP (ƒ/1,68) e lente ultrawide da 48 MP (ƒ/1,7); stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine con grandangolo; zoom in alta definizione fino a 8x; fotocamera anteriore da 10,5 MP (ƒ/2,2); registrazione video in 4K a 60 fps, sia anteriore che posteriore;

Connettività Dual SIM, USB Type-C 3.2, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Google Cast;

Batteria da 4700 mAh con tecnologia di ricarica rapida (fino al 55% in circa 30 minuti) e ricarica wireless rapida Qi;

Sensore di impronte digitali per l’autenticazione;

Sistema operativo Android 14;

Colori nero ossidiana, grigio creta, verde matcha e rosa peonia;

7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop.

Immagini

Continuiamo adesso con Pixel 9 Pro:

Display Super Actua da 6,3 pollici in 20:9, tecnologia OLED, risoluzione di 1080 x 2856 pixel a 495 PPI, luminosità massima di 3000 nit, refresh rate fino a 120 Hz e rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2;

Dimensioni e peso di 152,8 x 72 x 8,5 mm e 198 g;

Processore Google Tensor G4;

16 GB di RAM e 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB di spazio d’archiviazione;

Tripla fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 50 MP (ƒ/1,68), lente ultrawide da 48 MP (ƒ/1,7) e teleobiettivo 5x da 48 MP (ƒ/2,8); stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine con grandangolo e teleobiettivo; zoom in alta definizione fino a 30x; fotocamera anteriore da 42 MP (ƒ/2,2); registrazione video in 8K a 30 fps (posteriore) e 4K a 60 fps (anteriore);

Connettività Dual SIM, USB Type-C 3.2, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Google Cast;

Batteria da 4700 mAh con tecnologia di ricarica rapida (fino al 55% in circa 30 minuti) e ricarica wireless rapida Qi;

Sensore di impronte digitali per l’autenticazione;

Sistema operativo Android 14;

Colori nero ossidiana, grigio creta, grigio verde, rosa quarzo;

7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop.

Immagini

Terminiamo con la punta di diamante della nuova famiglia, vale a dire Pixel 9 Pro XL:

Display Super Actua da 6,8 pollici in 20:9, tecnologia OLED, risoluzione di 1344 x 2992 pixel a 486 PPI, luminosità massima di 3000 nit, refresh rate fino a 120 Hz e rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2;

Dimensioni e peso di 162,8 x 76,6 x 8,5 mm e 221 g;

Processore Google Tensor G4;

16 GB di RAM e 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB di spazio d’archiviazione;

Tripla fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 50 MP (ƒ/1,68), lente ultrawide da 48 MP (ƒ/1,7) e teleobiettivo 5x da 48 MP (ƒ/2,8); stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine con grandangolo e teleobiettivo; zoom in alta definizione fino a 30x; fotocamera anteriore da 42 MP (ƒ/2,2); registrazione video in 8K a 30 fps (posteriore) e 4K a 60 fps (anteriore);

Connettività Dual SIM, USB Type-C 3.2, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Google Cast;

Batteria da 5060 mAh con tecnologia di ricarica rapida (fino al 70% in circa 30 minuti) e ricarica wireless rapida Qi;

Sensore di impronte digitali per l’autenticazione;

Sistema operativo Android 14;

Colori nero ossidiana, grigio creta, grigio verde, rosa quarzo;

7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop.

Immagini

I nuovi Pixel 9 si distinguono per un design moderno e sofisticato, con un profilo sottile, materiali di alta qualità e finiture eleganti. Pixel 9 Pro, così come il 9 Pro XL, ha una finitura in vetro opaco con una barra della fotocamera in metallo lucido, mentre Pixel 9 presenta un vetro posteriore lucido abbinato a finiture in metallo satinato. Su tutti i modelli non mancano i materiali riciclati, tra cui un alloggiamento in alluminio riciclato al 100%, ed anche la confezione rinuncia completamente alla plastica.

Va sottolineata anche l’integrazione dell’assistente virtuale Gemini, e nello specifico di Gemini Live che permette una conversazione ancora più smart ed immediata dal telefono o dai Pixel Buds. L’utente può sfruttare l’intelligenza artificiale per elaborare informazioni, pianificare attività ed ottenere risposte a determinati quesiti. Da segnalare anche la presenza Pixel Studio, per generare immagini dando libero sfogo alla propria creatività. Non mancano poi un’app Meteo ulteriormente migliorata ed il sistema SOS satellitare per richiedere un soccorso immediato anche in mancanza di segnale. Inoltre, Pixel 9 Pro e 9 Pro XL includono un anno di Google One AI Premium, che offre accesso a Gemini Advanced e 2 TB di spazio di archiviazione.

Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL: prezzi e disponibilità

Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL sono disponibili da oggi per la prevendita su Google Store, Amazon, MediaWorld e Unieuro con prezzi a partire da €899, €1099 e €1199. Nello specifico, Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL saranno poi disponibili per l’acquisto a partire dal 22 agosto, mentre Pixel 9 Pro arriverà il 16 settembre.