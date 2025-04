Google è perentoria: stop aggiornamenti per questi smartphone Android

Google ha recentemente modificato il suo approccio alle patch di sicurezza mensili per Android. Fino alla versione di marzo, le correzioni erano disponibili per i dispositivi con Android 12 e versioni successive.

Tuttavia, a partire dall’aggiornamento di aprile, il supporto è stato interrotto per Android 12 e 12L, limitando le patch solo ai dispositivi con Android 13 o versioni più recenti. Questa scelta riflette l’intenzione di Google nel concentrarsi sul supporto per le versioni più moderne del suo sistema operativo, abbandonando gradualmente quelle meno recenti.

Google dice addio ad Android 12 e 12L

Per quanto riguarda Samsung, il colosso sudcoreano integra le patch di sicurezza di Google con ulteriori correzioni specifiche per i suoi dispositivi Galaxy. L’azienda aveva già smesso di fornire aggiornamenti ai dispositivi con Android 12 (One UI 4) e versioni precedenti, concentrando gli sforzi sui modelli che eseguono Android 13 (One UI 5) o versioni successive. Di conseguenza, la decisione di Google di interrompere il supporto per Android 12 non ha avuto un impatto significativo sui dispositivi Samsung, poiché l’azienda aveva già allineato il proprio ciclo di aggiornamenti.

Samsung ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza di aprile per i dispositivi Galaxy idonei. Questo aggiornamento risolve ben 56 vulnerabilità, per garantire maggiore sicurezza a suoi utenti. Nonostante ciò, Samsung è stata aspramente criticata negli ultimi tempi per i ritardi nel rollout di One UI 7.0, basato su Android 15. Molti dispositivi idonei, come ben sappiamo, stanno ancora aspettando di ricevere l’aggiornamento.

Ironia della sorte, mentre One UI 7.0 è ancora in fase di distribuzione, con non pochi problemi, sono già emerse informazioni su One UI 8.0. Le prime anticipazioni suggeriscono nuove funzionalità e miglioramenti, anche se non è chiaro quando arriverà la versione ufficiale: di sicuro, questa volta, la società è intenzionata ad anticipare i tempi, seguito gli step di rilascio che Google vuole mettere in atto proprio con Android 16.