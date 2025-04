Curiosi di vedere la One UI 8 di Samsung in azione? Eccovi accontentati

Samsung sta già lavorando a One UI 8, nonostante il rollout di One UI 7, basato su Android 15, sia ancora in corso ed accompagnato da qualche difficoltà.

Recentemente, alcune immagini e un video hands-on hanno mostrato la prossima interfaccia utente della casa sudcoreana, anticipando alcune novità interessanti. Il filmato, condiviso dai colleghi di SamMobile, mostra One UI 8, basato su Android 16, in esecuzione su Samsung Galaxy Z Flip 6.

Si tratta di una versione preliminare, ma offre uno sguardo concreto alle funzionalità che Samsung potrebbe introdurre nei prossimi mesi.

Prova pratica per la One UI 8 di Samsung

Tra le novità principali spicca Now Brief, una funzione che sembra destinata a diventare parte integrante di One UI 8 anche per i dispositivi Samsung più datati, compatibili con l’aggiornamento. Questo strumento promette di migliorare l’esperienza utente, offrendo informazioni rapide e personalizzate direttamente dall’interfaccia. Non è chiaro se ci saranno altre feature innovative, ma il video lascia intravedere un design raffinato e ulteriori miglioramenti rispetto alla versione attuale.

Secondo le voci di corridoio, i futuri Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 potrebbero essere i primi dispositivi a debuttare con One UI 8 preinstallato. Gli attuali smartphone pieghevoli di Samsung, come il Z Fold 6 e il Z Flip 6, dovrebbero ricevere l’aggiornamento entro tre mesi dal lancio dei nuovi modelli. Tuttavia, le date di uscita dei prossimi foldable restano avvolte nel mistero.

Nel frattempo, il rollout di One UI 7 sta proseguendo, a seguito dell’improvviso stop. Se possiedi uno smartphone Samsung, puoi verificare l’idoneità per l’aggiornamento recandoti in Impostazioni > Aggiornamento software. Alcuni modelli dovrebbero ricevere l’update già questa settimana, mentre per altri dispositivi ci vorranno ancora un po’ settimane.

Con la One UI 8, Samsung intende mantenere un ritmo più serrato e puntuale per quanto riguarda la fase di sviluppo, puntando su un rilascio in largo anticipo rispetto a quanto verificatosi con la One UI 7.