Google sotto scacco dopo il lancio di ChatGPT Search

OpenAI ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità sulla sua app di intelligenza artificiale. Per tutti gli utenti è ora disponibile ChatGPT Search, un motore di ricerca integrato che permette di ottenere rapide e tempestive con link a fonti web pertinenti. Insomma, un’alternativa che sta mettendo sotto scacco Google e il suo storico motore di ricerca.

Sarà l’inizio di una nuova era dove il primato indiscusso era del colosso di Mountain View? Non lo sappiamo ancora, ma la cosa certa è che la novità di OpenAI è davvero molto interessante. Perché? Lo spiega l’azienda stessa nel suo comunicato stampa che annuncia la nuova funzionalità integrata:

ChatGPT ora può cercare sul web in un modo molto migliore di prima. Puoi ottenere risposte rapide e tempestive con link a fonti web pertinenti, per le quali in precedenza avresti dovuto andare su un motore di ricerca. Questo unisce i vantaggi di un’interfaccia in linguaggio naturale con il valore di punteggi sportivi aggiornati, notizie, quotazioni azionarie e altro ancora.

L’altro aspetto interessante è che ChatGPT, in maniera del tutto intelligente e automatica, sceglierà se sfruttare ChatGPT Search cercare sul web in base alla tua richiesta. In alternativa, puoi essere tu stesso a scegliere manualmente di effettuare la ricerca online cliccando sulla nuova icona di ricerca web comparsa a lato dell’icona +.

ChatGPT Search fa concorrenza a Google

Dopo le novità sulla ricerca tra le chat di ChatGPT ecco ora la nuova funzionalità di OpenAI è già disponibile all’utilizzo per tutti gli utenti Plus e Team e per quelli che sono in lista d’attesa SearchGPT. Quindi tutti possono già sfruttare ChatGPT Search per effettuare le proprie ricerche online e ottenere risultati non solo pertinenti, ma anche intelligenti.

Sappiamo bene che ottenere risposte utili sul web richiede molto impegno e tempo. Nella maggior parte dei casi occorrono ricerche multiple e la ricerca di link per trovare fonti di qualità. ChatGPT Search promette di darti una risposta migliore e in tempi brevissimi. Fai una domanda naturale e colloquiale e ottieni informazioni dal web.

Puoi anche approfondire con domande ulteriori e ChatGPT considererà il contesto completo della tua chat per offrirti una risposta migliore. Grazie all’inclusione di link a fonti hai la possibilità di arrivare alle fonti come articoli di notizie e post di blog.