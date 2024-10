ChatGPT, in arrivo una nuova funzione di ricerca tra le chat

OpenAI ha introdotto una nuova funzionalità di ricerca in ChatGPT, rendendo così più facile per gli utenti individuare le conversazioni passate.

Gli utenti Free dovranno attendere

Il nuovo strumento di ricerca, posizionato accanto all’icona per avviare una nuova chat, consente agli utenti di cercare nella cronologia delle chat utilizzando parole chiave o frasi, eliminando di fatto il macchinoso scroll tra le conversazioni.

Lo strumento è stato progettato per risparmiare tempo e mantenere, al tempo stesso, le informazioni più organizzate. OpenAI ha suggerito, tra i possibili utilizzi, il monitoraggio dei progetti in corso e continuità nel processo di brainstorming. OpenAI, in un post su X, ha scritto:

Stiamo iniziando a implementare la possibilità di effettuare ricerche nella cronologia chat su ChatGPT web. Ora puoi richiamare rapidamente e facilmente una chat a cui fare riferimento o riprendere una chat da dove l’avevi interrotta.

L’azienda ha sottolineato che soltanto l’utente ha accesso alla cronologia delle proprie conversazioni e che non viene utilizzata per l’addestramento dell’AI a meno che non vi sia un esplicito consenso. È possibile anche disattivare completamente la cronologia delle chat.

La funzionalità è al momento disponibile solo per gli utenti Plus e Team, mentre gli utenti Enterprise ed Edu otterranno l’accesso entro una settimana. Per gli utenti Free verrà introdotta gradualmente il prossimo mese.