Google: ecco come sarà il nuovo tablet Pixel con Android 12

I rendering del tablet Pixel di Google si mostrano online; possiamo notare un design elegante con Android 12 sotto la scocca. Date un'occhiata a queste foto.

Google sta lavorando su un nuovo tablet?

Google ha smesso di produrre tablet dopo il rilascio del Pixel Slate nel 2018. Il modello da 12,3 pollici è stato l'ultimo dispositivo ad essere spedito in commercio dall'OEM di Mountain View. Tuttavia, BigG si è affermato come un gigante dei motori di ricerca, ma ha gradualmente rilasciato gadget hardware in più mercati.

Ora, ci sono indicazioni del fatto che BigG abbia appena brevettato un tablet futuristico con un design innovativo ispirato all'ultimo smartphone prossimo al debutto, il Pixel 6. Il tablet dell'azienda non presenterà cornici e dovrebbe funzionare con Android 12 out of the box.

Esiste un brevetto di design per un tablet dall'aspetto futuristico depositato in Giappone e attribuito alla compagnia americana. Il patent è stato pubblicato da Google LLC e alcuni rendering di accompagnamento indicano che BigG sta effettivamente lavorando al suddetto device. Anzi, si ipotizza che l'azienda possa essere in una fase avanzata dello sviluppo. Il brevetto è stato probabilmente depositato nel marzo 2019 e si ritiene che l'approvazione sia stata data dall'Ufficio brevetti giapponese nel giugno 2021.

Non si sa molto dell'articolo in arrivo ad oggi. Google ha fornito immagini dei diversi lati del dispositivo, rivelando un design senza cornice, full screen con bordi molto sottili e un aspetto generalmente elegante. I rendering mancano di alcuni dettagli chiave sul dispositivo, incluso il sistema della fotocamera, le connessioni e i pulsanti. Il concept è stato realizzato dal designer Giuseppe Spinelli.

Le immagini dei render 3D rivelano una fotocamera incastonata in un foro sul pannello, pulsanti per il volume e l'alimentazione come il Pixel 6 e l'esecuzione su Android 12 OS, l'ultima versione di Google del suo popolare sistema operativo. Questi rendering 3D non provengono dalla società statunitense, pertanto vi invitiamo a prendere il rapporto con “un pizzico di sale“.