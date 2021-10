Google pubblicizza i nuovi foldable di Samsung

Google lancia un sito web dedicato per i nuovi telefoni pieghevoli di Samsung. Sì, avete letto bene e no, non è un “contro-senso”. Ora vi spieghiamo il perché.

Google e Samsung sembrano aver stretto una partnership più forte che mai. Le due società hanno lavorato insieme allo sviluppo dell'ultima versione di Wear OS per smartwatch e, più recentemente, l'OEM di Mountain View si è impegnato a promuovere attivamente gli ultimi telefoni pieghevoli del marchio coreano.

All'inizio di questo mese, BigG ha pubblicato un bel po' di spot relativi ai suoi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 sul canale YouTube ufficiale. Intendiamoci, questi non erano spot Samsung mostrati sul canale Google, ma delle pubblicità di Google reali con il logo e lo stile dell'azienda volti a rappresentare le proposte dell'OEM coreano per i clienti internazionali.

La storia non è finita qui. Questa settimana, il gigante dei motori di ricerca ha pubblicato un altro annunvideo per i Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 sul suo canale YouTube, correlato di seguito. La compagnia ha anche lanciato una pagina Web dedicata per questi dispositivi.

Ergo ha pubblicato un sito web per i due flip/fold phone su unfold.withgoogle.com. La pagina non contiene altro che dettagli su questi due nuovi foldable e sui servizi Google che offrono.

Sebbene Google non disponga di un proprio terminale pieghevole, secondo quanto riferito, la società starebbe sviluppando il suo primo telefono di questo tipo con l'ausilio dell'OEM sudcoreano. La pagina di destinazione Unfold With Google potrebbe eventualmente fungere da trampolino di lancio per altri modelli di telefoni pieghevoli Android, inclusi quelli futuri di Google, ma solo il tempo lo dirà.