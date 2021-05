Gli atleti più bravi e famosi del mondo, inclusi i calciatori, nel salotto di casa tua, in 3D. Una novità assoluta, disponibile da oggi grazie ai contenuti AR integrati nella ricerca di Google. Ecco come fare.

Google: calciatori e altri atleti, come vederli in 3D

Una novità di oggi, che potrebbe far divertire grandi e piccini per ore, sbalordendo tutti. Infatti, basterà cercare i più famosi atleti del mondo (la lista per il momento ne comprende 3, ma sarà presto popolata) e poi proiettarli, grazie alla realtà aumentata nell'ambiente intorno a te.

Un funzionalità non esattamente nuova, Big G ha già offerto feature di questo tipo con altri protagonisti (gli animali in 3D hanno letteralmente fatto innamorare gli utenti!). Tuttavia, oggi si raggiunge un nuovo livello, con i propri atleti preferiti che compiono le loro migliori performance nel salotto di casa!

Il modo per provare la funzionalità è semplicissimo, ecco la guida:

apri la ricerca di google;

cerca il nome dell'atleta;

clicca sulla sua card in 3D relativa alla performance che vuoi vedere;

segui le istruzioni;

divertiti!

Per provare subito, al momento gli unici nomi noti sono:

Simone Biles

Megan Rapinoe

Naomi Osaka

Non sappiamo se si tratta di un elenco definitivo iniziale oppure se presto – come crediamo – verranno rilasciati altri nomi. La novità è disponibile da oggi per Android e iOS, l'abbiamo testata con Simone Biles ed è sbalorditiva.

