Google Play: chiedi a un amico di pagarti l'app Android

La scorsa settimana, abbiamo scritto dell’innalzamento a 940 euro del tetto massimo per il prezzo delle applicazioni Android vendute su Google Play. Oggi tocca a un’altra novità in arrivo sulla piattaforma: è quella che permette di chiedere a qualcuno di pagare le app per conto proprio. Funziona anche per i contenuti in-app, ad esempio per i crediti da spendere nei giochi.

Chiedi a qualcuno di pagare le tue app su Google Play

L’annuncio, a dire il vero passato quasi del tutto inosservato, è giunto in occasione dell’evento I/O 2024, dove l’attenzione è stata concentrata principalmente sull’intelligenza artificiale. Come spesso accade in questi casi, la distribuzione sarà graduale. Ha già preso il via in India e in futuro dovrebbe raggiungere gli altri territori.

Vediamo come funziona. Al momento del checkout, anziché ricorrere uno dei metodi di pagamento collegati al proprio account (carte di credito, saldo residuo e così via), è possibile scegliere l’opzione “Chiedi a qualcun altro di pagare”. Si arriverà così alla schermata visibile nello screenshot qui sotto.

La richiesta potrà essere inoltrata attraverso qualsiasi metodo (chat di WhatsApp, email, SMS ecc.), sotto forma di link valido per 24 ore accompagnato da una breve descrizione. Chi la riceverà, sarà in grado di visualizzare l’indirizzo di posta elettronica del mittente e il contenuto in questione, inoltre potrà chiedere un rimborso.