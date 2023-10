Google Pixel Watch 2 e nuovi Buds Pro ufficiali: wearable d'eccezione, già in Italia

Google Pixel Watch 2 e nuovi colori di Buds Pro ufficiali. Entrambi i wearable sono disponibili in Italia da subito, una grande notizia soprattutto per lo smartwatch: è la prima volta che Big G ne porta uno sul nostro mercato Dispositivi premium, sono perfetti per completare l’ecosistema di prodotti di Google, ma possono essere abbinati anche allo smartphone Android che già possiedi.

Pixel Watch 2: concentrato di tecnologia da polso

Design moderno e fresco, materiali di costruzione premium e uno stile pensato per un utilizzo che dura tutto il giorno, anche perché è super leggero e non provoca fastidio. Del resto, non c’è da preoccuparsi dell’autonomia energetica, grazie a una batteria che – con appena 80 minuti di ricarica – garantisce 24 ore di utilizzo pieno, con display always on attivo.

Il meglio della tecnologia di Google, ma non solo, grazie all’integrazione con le funzionalità di Fitbit. Un assistente da polso a tutto tondo, capace di metterti a disposizione applicazioni importanti come Gmail, ma anche di trasformarsi in un coach di benessere e in un prezioso alleato per l’attività fisica.

Il nuovo smartwatch integra un sensore per il battito cardiaco a multipropagazione: più preciso rispetto agli altri. Ancora, c’è un sensore che rileva la temperatura cutanea. Insieme a lui, ai dati sulla variazione del battito cardiaco e al sensore cEDA (che rileva le gocce di sudore) potrai ottenere informazioni utilissime sulle gestione dello stress. Come anticipato, questo wearable è anche un ottimo personal trainer: sfrutta il suo potenziale mentre ti alleni per tenere traccia dei tuoi risultati.

Oltre a tutto questo, è anche un valido aiuto per la tua sicurezza quotidiana. Ad esempio, arriva una nuova feature che – in determinate circostanze – ti permetterà di impostare un timer per far sapere a chi ami che stai bene. Per esempio, se ti avvii per una passeggiata in bici, tramite questa funzione – allo scadere del timer – l’orologio ti chiederà di confermare che è tutto ok. Se non lo farai, potrai condividere la tua posizione geografica in tempo reale o chiamare i soccorsi. In assenza di interazione da parte tua, il wearable comunicherà in automatico la tua posizione ai tuoi cari. Si tratta solo di una delle feature pensate per aiutarti in situazioni d’emergenza.

Come anticipato, il nuovo e bellissimo Google Pixel Watch 2 è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 399€ per l’edizione WiFi.

Google Pixel Bus Pro: nuove feature, nuovi colori

Per l’occasione Google ha anche lanciato una nuova versione di Google Pixel Buds, che adesso sono anche disponibili in nuovi colori. Il momento perfetto per sceglierli, considerando la marea di novità software in arrivo, dedicate proprio al celeberrimo wearable.

Fra le novità software più interessanti, disponibili per tutti i modelli di Buds Pro, c’è il supporto al riconoscimento vocale delle conversazioni (con altri interlocutori presenti fisicamente) che permette di abbassare in automatico il volume degli auricolari, quando rilevano delle conversazioni. Ancora, in abbinamento a Pixel 8 e 8 Pro, potranno garantire un abbassamento ulteriore della latenza durante le sessioni di gioco e l’utilizzo della tecnologia “Bluetooth Super Wideband” per rendere le chiamate vocali ancora più chiare. Il rollout dell’aggiornamento software partirà già oggi.

Li trovi su Amazon a 229€ in preordine con spedizioni – veloci e gratuite – a partire dal 12 ottobre.

