Google Pixel Watch 2: a soli 319€ è l'affare del giorno su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Google Pixel Watch 2, nella sua iterazione con cassa in alluminio color argento, cinturino sportivo color “grigio-verde”, è in super sconto al prezzo spettacolare di soli 319,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il wearable è un prodotto semplicemente unico che noi vi consigliamo di acquistare immediatamente prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Vanta specifiche tecniche assurde, è piccolo ma performante, con tantissimi sensori evoluti sotto la scocca, è realizzato dal colosso di Mountain View e sarà aggiornato per moltissimi anni. Non di meno, i cinturini sono intercambiabili; su Amazon ne troverete tantissimi di terze parti a prezzi irrisori.

Google Pixel Watch 2: ecco perché comprarlo

Acquistare il Pixel Watch 2 di Google è un ottimo investimento che noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione se volete comprare uno smartwatch di punta dalle prestazioni elevate e con una serie di caratteristiche tecniche assurde. Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Voi non dovrete pagare nulla, neanche un singolo centesimo in più per portarvelo a casa, e avrete diritto ad altri vantaggi. Pensiamo al reso gratis entro un mese dall’acquisto o alla possibilità di dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica con il supporto logistico dell’azienda.

I sensori evoluti sotto la scocca sono tantissimi e il processore è coadiuvato dall’intelligenza artificiale; il Pixel Watch 2 monitora al meglio il battito cardiaco, con dati precisi relativi al fitness e allo stato di salute grazie alla tecnologia di Fitbit. È anche un notificatore di alto livello e pensate che con questo wearable potrete perfino fare un ECG (elettrocardiogramma) drettamnte dal vostro polso. Con un prezzo scontato di soli 319,00€ su Amazon (al posto di 399,00€) non potete lasciarvelo sfuggire.