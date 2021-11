Google: la fotocamera del nuovo foldable fa discutere

Il lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro ha sottolineato la volontà del colosso di Mountain View di entrare a far parte dei maggiori produttori di smartphone con le migliori fotocamere sul mercato, anche se i risultati dei test di DxOMark su Google Pixel 6 Pro non sono proprio stellari.

La fotocamera del Google Pixel pieghevole fa discutere

Un inedito teardown dell'APK dell'ultima versione dell'applicazione Google Fotocamera, mette alla luce la composizione della fotocamera del Google Pixel pieghevole. Come ben sappiamo questo dispositivo è nei piani di lancio dell'azienda statunitense da ormai diverso tempo, ma è proprio tramite il teardown dell'APK che abbiamo l'opportunità di scoprire in dettaglio cosa dobbiamo aspettarci da questo dispositivo.

Innanzitutto c'è da dire che Google, con il suo primo foldable, farà un importante passo indietro in termini fotografici: addio al sensore Samsung GN1 da 50 MP dei Google Pixel 6, bentornato al caro e vecchio Sony IMX363 impiegato fin dal lancio dal caro e vecchio Google Pixel 3. Ad esso si aggiungono anche due sensori Sony IMX355 e un altro sensore Sony IMX386, il tutto per offrire agli utenti una fotocamera che evidentemente non potrà offrire gli stessi scatti immortalati dai nuovi Pixel 6.

Ecco la composizione della fotocamera del Google Pixel pieghevole:

1 sensore principale Sony IMX363 da 12.2 MP;

1 sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 MP;

2 sensori Sony IMX355 da 8 MP per il display interno ed esterno.

Inoltre, sempre grazie al teardown dell'APK, scopriamo che Google ha cambiato il nome in codice del suo foldable: si passa da “Passport” a “Pipit“, mentre la stringa “isPixel2022Foldable” scovata all'interno dell'APK svela che lo smartphone pieghevole arriverà il prossimo anno. Considerando la timeline di lancio di Android 12L, la versione di Android 12 appositamente sviluppata per tablet, pieghevoli e Chromebook, è altamente probabile che il Google Pixel pieghevole verrà annunciato a marzo del 2022.