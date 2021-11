Pixel 6 Pro, un po' a sorpresa, prende posto nella Top 10 di DxOMark

Pixel 6 Pro, un po' in sordina, è entrato a far parte della prestigiosa classifica di DxOMark: questo risultato dimostra l'enorme quantità (e qualità) del lavoro compiuto in favore del comparto fotografico a bordo dei nuovi smartphone di Google.

DxOMark premia Google Pixel 6 Pro

Come ben sappiamo, DxOMark focalizza il suo lavoro nella misurazione della qualità della fotocamera, dell'audio, del display e della batteria dei più comuni dispositivi nell'ambito dell'elettronica di consumo. I dati pubblicati da DxOMark sono considerati scientificamente validi ed imparziali: ottenere un posto nella Top 10 dell'azienda è tutt'altro che semplice.

Pixel 6 Pro è stato sottoposto ai rigorosi test di routine, i cui risultati hanno messo in evidenza un sistema di fotocamere in grado di catturare scatti ricchi di dettagli. Riscontri positivi anche per quanto riguarda i video.

Lo smartphone di Google è stato elogiato anche per la sua accurata riproduzione dei colori, oltre che per una messa a fuoco automatica decisamente veloce. Soddisfano le foto realizzate sfruttando il teleobiettivo. Viene poi messa in risalto l'efficiente stabilizzazione dei video e l'ampia gamma dinamica.

Come possiamo osservare dall'immagine, la ripartizione esatta del punteggio corrisponde a 143 per le foto, 71 per lo zoom e 115 per i video, generando un punteggio complessivo pari a 135 che consente al Google Pixel 6 Pro di conquistare un meritato 7° posto.