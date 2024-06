Google Pixel Buds A-Series tornano al PREZZO più BASSO su Amazon (-29%)

Se hai deciso di acquistare delle cuffiette Bluetooth senza fare compromessi allora sono sicuro che non vuoi perdere questa occasione. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Google Pixel Buds A-Series a soli 69,99 euro, invece che 99 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto del 29% oggi potrai risparmiare la bellezza di 29 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso di sempre, un ritorno al minimo storico da non farsi scappare. Tra l’altro se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 14 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Google Pixel Buds A-Series a prezzo stracciato

Le Google Pixel Buds A-Series sono cuffiette Bluetooth eccezionali che garantiscono il massimo del comfort per un utilizzo di ore e ore senza fastidio. Hanno driver dinamici da 12 mm che offrono un suono di qualità superiore con bassi vibranti e alti e medi cristallini.

Sono dotati di una tecnologia che regola il suono delle cuffiette in base all’ambiente circostante per farti sentire ciò che stai ascoltando sempre al meglio. I microfoni interni riescono a isolare soltanto la tua voce e così anche chi ti ascolta ti sentirà perfettamente. Inoltre puoi comunicare con il tuo assistente vocale Google senza usare le mani. Sono resistenti all’acqua e le potrai usare per 5 ore di ascolto o 12 ore di conversazione con una singola ricarica.

Inutile dire che a un prezzo del genere le vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in poco tempo. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista le tue Google Pixel Buds A-Series a soli 69,99 euro, invece che 99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.