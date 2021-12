Pixel Buds A-Series: arriva un nuovo update che migliora i bassi

Google Pixel Buds A-Series ricevono un aggiornamento firmware che migliora la qualità audio e la gestione dei bassi. Il nuovo update arriva a distanza di poche ore dall'arrivo del feature drop di dicembre per Google Pixel 6 e non solo, e rimarca l'impegno del colosso di Mountain View anche nel campo audio e nello specifico per le cuffie wireless di fascia media.

C'è un aggiornamento per Google Pixel Buds A-Series

Installando il nuovo firmware si ha la possibilità di gestire in maniera granulare le basse frequenze correggendo la risposta audio con un slider a quattro vie – in questo modo l'utente può gestire facilmente di quanto incrementare le basse frequenze (da -1 a +4) del brano attualmente in riproduzione. Ma non finisce qui: con il nuovo firmware è stato migliorato lo switch tra più dispositivi e permette anche di incrementare le frequenze alte a volume più basso tramite un comodo switch all'interno delle impostazioni audio.

Secondo le informazioni rilasciate da Google, l'aggiornamento al firmware 282 dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni e verrà installato automaticamente se si utilizza uno smartphone Google Pixel con Android 10; gli utenti muniti di uno smartphone di un'altra marca possono installare l'update solo in presenza di Android 6 o superiore e con l'applicazione Pixel Buds installata.