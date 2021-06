Le nuove cuffie TWS di casa Google, le Pixel Buds A appena lanciate, offrono la medesima esperienza che si ottiene con le Pixel Buds a circa la metà del prezzo. 99 $ (aka 99€ da noi) sono la cifra richiesta dal produttore per portarsele a casa; non di meno, sono state rese disponibili all'acquisto anche da noi.

Pixel Buds A: le specifiche tecniche

Un mese dopo aver annunciato accidentalmente i Pixel Buds A su Twitter, Google ha finalmente svelato i suoi nuovi auricolari TWS. I nuovi auricolari offrono l'esperienza già offerta dalle Pixel Buds a circa la metà del prezzo, proprio come la linea di telefoni Pixel A offre la medesima user experience dei flagship premium ma ad un prezzo più conveniente.

Con un prezzo di 99 euro (quasi la metà del prezzo dell'itazione standard) gli auricolari i Pixel Buds A assomigliano in gran parte al modello più costoso, tranne che per i colori disponibili. Si possono acquistare in Clearly White e Dark Olive.

Si dice che gli auricolari siano comodi e progettati per rimanere dentro anche quando ci si allena. Hanno un design a filo dell'orecchio e un arco stabilizzatore per tenerli in posizione. Google inserisce in confezione ben tre gommini aventi tre dimensioni differenti. I Pixel Buds A hanno un sound adattivo e regolano automaticamente il volume per far sì che questo si adatti all'ambiente circostante.

Il controllo avviene tramite il tocco, quindi potete rispondere alle chiamate e controllare la riproduzione semplicemente toccando il bocciolo delle cuffie. Non è necessario pigiare per richiamare l'Assistente Google, basta dire “Ok Google o Ehi Google” e potete interagire tranquillamente.

I Pixel Buds A si accoppiano con un solo tocco al device Android. Le cuffie sono classificati IPX4, quindi non dovete preoccuparti della pioggia o del sudore. La durata della batteria è di 5 ore (2,5 ore per le chiamate) e arriva fino a 24 ore con la custodia di ricarica. Se perderete gli auricolari, sarete in grado di trovarli con Trova il mio dispositivo.

Saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 17 giugno.

