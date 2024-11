Google Pixel 9 torna in offerta su Amazon: il prezzo è ottimo (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 9 torna in offerta su Amazon: con la nuova promo flash di oggi, infatti, lo smartphone di Google è acquistabile al prezzo scontato di 706 euro invece di 899 euro, con possibilità anche di pagare in 12 rate mensili, per gli utenti Amazon selezionati. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in sconto solo per alcune colorazioni.

Google Pixel 9: il prezzo su Amazon è ottimo

Il Google Pixel 9 è sempre più interessante. Si tratta di un modello compatto, con prestazioni eccellenti e la possibilità di sfruttare al massimo le funzionalità AI di Google. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Google Tensor G4, affiancato da 12 GB di RAM e 128 GB di storage.

La scheda tecnica comprende anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel, oltre a una batteria da 4.700 mAh, con supporto alla ricarica wireless, e alla certificazione IP68.

Grazie alla nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Google Pixel 9 con un prezzo scontato di 706 euro invece di 899 euro. Il pagamento può avvenire anche in 12 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Da notare che lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. La promo è disponibile tramite il box qui di sotto.