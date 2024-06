Google Pixel 9 con Tensor G4: specifiche rivelate dal benchmark

A inizio maggio, un’indiscrezione ha ipotizzato il lancio di tre modelli per la serie Pixel 9 di Google, tutti dotati del chip Tensor G4 progettato internamente dal gruppo di Mountain View. Torniamo a scriverne oggi, per segnalare il benchmark che mostrerebbe (come sempre in questi casi, il condizionale è d’obbligo) in anteprima le prestazioni degli smartphone, svelando inoltre alcune interessanti caratteristiche del suo cuore pulsante. A scanso di equivoci, quello mostrato nell’immagine di apertura è il Pixel 8 Pro.

Il primo benchmark dei Pixel 9 con Tensor G4?

Il sito Rozetked ha pubblicato l’immagine qui sotto, con risultati che vanno da un punteggio minimo di 1.071.616 a un massimo di 1.176.410. Per fare un confronto, il Pixel 8 oggi in commercio si ferma a circa 900.000. L’incremento ci sarebbe, ma non si potrebbe certo parlare di un balzo in avanti tale da poter far gridare al miracolo.

Ricapitolando, ecco la presunta valutazione del trio di nuovi smartphone Google che dovrebbe debuttare più avanti nel corso dell’anno.

Pixel 9: 1.071.616;

Pixel 9 Pro: 1.148.452;

Pixel 9 Pro XL: 1.071.616

Un altro dettaglio piuttosto interessante condiviso dalla fonte è quello relativo all’inedita configurazione octa core del chip Tensor G4 (l’attuale G3 ne integra 9, ma tutti con frequenza inferiore). Eccola.

un core Cortex-X4 da 3,10 GHz;

tre core Cortex-A720 da 2,60 GHz;

quattro core Cortex A-520 da 1,95 GHz.

Le prestazioni potrebbero essere paragonabili a quelle dell’unità Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Il vero balzo in avanti potrebbe arrivare nel corso del 2025, con il debutto del Tensor G5 atteso sulla linea Pixel 10. Già da tempo, infatti, si parla del possibile passaggio da Samsung a TSMC per la produzione, uno switch che consentirebbe a Google di introdurre un miglioramento significativo anche in termini di efficienza energetica.

Ne sapremo di più tra qualche mese. L’appuntamento con l’annuncio ufficiale della serie Pixel 9 dovrebbe andare in scena a inizio ottobre, in modo coerente con la tempistica degli anni scorsi.