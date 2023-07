Google come Apple: realizzerà da sola il suo processore Tensor (RUMOR)

Sembra che Google sia intenzionata ad abbandonare Samsung per TSMC così da creare indipendentemente la propria soluzione per gli smartphone del futuro. Si dice che il Tensor G5, il chipset del 2025, per intenderci, sarà interamente “Made in Google”. L’OEM di Mountain View è vicina alla realizzazione di un SoC fatto in casa proprio come fa Apple da tempo per i suoi telefoni.

Google seguirà le orme di Apple?

Sappiamo che già con i Google Tensor la compagnia americana ha voluto tracciare una linea netta e ben definita all’interno del panorama tech mobile. Discostandosi da Qualcomm infatti, si è unita a Samsung per realizzare i chip Tensor che abbiamo già visto. Nello specifico, finora abbiamo avuto due iterazioni e in autunno conosceremo la terza. Giusto come “remind me”, vi segnaliamo che il meraviglioso Pixel 6 (insieme al fratellone Pixel 6 Pro) è stato il primo terminale della società ad essere dotato di una soluzione proprietaria. Tuttavia c’è da dire una cosa: i Tensor sono sviluppati con un’architettura basata sulla tecnologia degli Exynos a 5 nanometri. Si possono infatti definire dei SoC “semi-personalizzati” di quelli proprietari del colosso sudcoreano. Con l’ultimo rumor apprendiamo che in futuro le cose cambieranno; Google potrebbe abbandonare Samsung per trasferire il tutto a TSMC.

Queste informazioni ci arrivano grazie ad un ex dirigente del marchio che ha rivelato il tutto al portale di The Information. In realtà si diceva che il primo Tensor made by TSMC sarebbe arrivato già nel 2024, ma pare che ci siano stati grossi ritardi in merito. Potremmo non dover attendere molto però: il lancio è fissato per il 2025.

Anche un’altra fonte anonima oggi ha confermato il tutto; Google starebbe veramente passando da Samsung a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company al fine di realizzare i processori per smartphone del futuro.

