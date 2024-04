Google Pixel 8a sarà più costoso di Pixel 7a (RUMOR)

In queste ore è trapelato online il prezzo del prossimo midrange di casa Google; il Pixel 8a è nell’aria e arriverà sugli scaffali internazionali a breve. Secondo le indiscrezioni emerse in rete infatti, costerà il 18% in più del suo predecessore.

Cosa sappiamo del Google Pixel 8a?

Oramai sappiamo tutto e di più di questo terminale di fascia media; i render girano da tempo e persino BigG ha rivelato accidentalmente il design di questo terminale in un annuncio relativo ad un altro prodotto. Tutto è pronto, dunque, ma quando verrà annunciato? Il tipster Paras (tramite il portale di PassionateGeekz) ha scovato lo smartphone presso un noto rivenditore canadese che ha già rivelato il costo del prodotto. Si legge infatti che il modello da 128 GB avrà un prezzo di circa 708,99 dollari, mentre l’iterazione da 256 GB costerà all’incirca 792,99 dollari.

Giusto per ricordarlo, il Pixel 7a è arrivato a 599 dollari per il modello base da 128 GB, da noi invece, a 529€. Quanto costerà in Europa? Noi ipotizziamo un costo complessivo di circa 629€, IVA inclusa, ma è solo una nostra speculazione.

Il design del nuovo smartphone di Google, il Pixel 8a, è stato svelato attraverso molteplici leak e tramite render. Dalle foto vediamo che sarà molto simile all’attuale Pixel 8 e sarà venduto in quattro colorazioni: Obsidian, Porcelain, Bay e Mint. Ci sarà uno schermo con refresh rate da 120 Hz, mai visto un valore così elevato su un midrange della serie “A” del colosso di Cupertino. La dimensione rimarrà di 6,1 pollici e il display sarà un pannello OLED. La luminosità di picco invece, arriverà a 1400 nit. Sotto la scocca troveremo il Google Tensor G3 ma in versione underclockata e non mancheranno 8 GB di RAM. Presente poi il chip Titan M; godrà di Android 14, aggiornabile alle future iterazioni. La fotocamera rimarrà invariata: avremo ancora una main cam da 64 Megapixel coadiuvata da un’ultrawide da 13 Mega. La selfiecam invece, sarà di 13 Megapixel. Ci saranno chicche software innovative.

La batteria sarà da 4500 mAh con ricarica rapida da 27W e ci sarà il supporto per la wireless charging da 7,5W. Nelle notizie correlate, Pixel 7a costa solo 379,00€ su Amazon, IVA inclusa.